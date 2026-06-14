    Domácu hviezdu ponížila kanárom. Chorvátka sa dočkala titulu po troch rokoch

    Chorvátska tenistka Donna Vekičová
    Chorvátska tenistka Donna Vekičová (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. jún 2026 o 17:07
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    Na turnaj sa dostala ako lucky loser.

    WTA Londýn 2026

    dvojhra - semifinále:

    Donna Vekičová (Chor.-5) - Emma Raducanuová (V.Brit.) 6:0, 7:6 (6)

    Chorvátska tenistka Donna Vekičová sa stala víťazkou trávnatého turnaja WTA v londýnskom Queen’s Clube.

    Vo finále zdolala domácu Britku Emmu Raducanuovú 6:0, 7:6 (6) a získala svoj prvý titul na okruhu od marca 2023, keď triumfovala v mexickom Monterrey.

    Pre striebornú olympijskú medailistku z Paríža 2024 ide o piatu singlovú trofej v kariére. Na turnaji sa pritom pôvodne ani nedostala do hlavnej súťaže.

    Vo finále kvalifikácie prehrala s Annou Blinkovovou, no po odstúpení Marty Kosťukovej sa dostala do pavúka ako lucky loser a zaujala jej post nasadenej päťky.

    Tenis

    Tenis

    Chorvátska tenistka Donna Vekičová
    Chorvátska tenistka Donna Vekičová
    Domácu hviezdu ponížila kanárom. Chorvátka sa dočkala titulu po troch rokoch
    dnes 17:07
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