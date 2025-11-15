Slovenky sa nepozviechali z prehry s Argentínou. V rozhodujúcej štvorhre podľahli Švajčiarsku

Pohár Billie Jean Kingovej 2025
Slovensko - Švajčiarsko 1:2
Viktória Hrunčáková - Susan Bandecchiová 7:5, 6:2
Rebecca Šramková - Simona Waltertová 4:6, 4:6
Vargová, Kužmová - Naefová, Waltertová 5:7, 3:6
BRATISLAVA. Slovenské tenistky prehrali so Švajčiarskom v barážovej skupine C Pohára Billie Jean Kingovej po záverečnej štvorhre 1:2, skončia tretie. Slovenské duo Nina Vargová a Katarína Kužmová nestačilo na švajčiarsku dvojicu Naefová - Waltertová 5:7, 3:6.
Už pred začiatkom zápasu bolo jasné, že Slovensko nepostúpi do budúcoročnej kvalifikácie. Rebecca Šramková nezvládla dvojhru proti Simone Waltertovej, prehrala dvakrát 4:6.
Ak chceli Slovenky zostať v hre, museli zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0. Proti Argentíne získali v piatok iba set a tak mali už iba malú šancu na postup.
Kužmová s Vargovou sa po rýchlom brejku ujali vedenia 3:1. V siedmom geme mali štyri možnosti opäť zobrať Näfovej servis a odskočiť súperkám na 5:2. Ani jednu však nevyužili a Helvétkam sa v ďalších minútach podarilo vyrovnať na 4:4.
V deviatej hre Slovenky zobrali podanie Waltertovej, no záver prvého setu nezvládli. Švajčiarky otočili zo 4:5 na 7:5.
Aj v úvode druhého dejstva si slovenská dvojica vybudovala náskok 3:1, Švajčiarky však šiestimi hrami za sebou zvrátili nepriaznivý vývoj a v nedeľu budú v priamom súboji s Argentínou bojovať o účasť v kvalifikácii.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2.
Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej. Budúci rok začnú v regionálnej zóne.