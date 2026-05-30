    Bude čiernym koňom turnaja? Talentovaný Talian kráča Parížom bez straty setu

    Flavio Cobolli
    Flavio Cobolli (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. máj 2026 o 14:59
    Na Roland Garros si zahrá premiérové osemfinále.

    Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prvýkrát v kariére prebojoval do osemfinále grandslamového turnaja Roland Garros.

    V sobotu v pozícii nasadenej desiatky zdolal Američana Learnera Tiena 6:2, 6:2, 6:3. V Paríži v troch dueloch zatiaľ nestratil 24-ročný Talian ani set.

    V stretnutí o postup do štvrťfinále ho čaká ďalší Američan Zachary Svajda. Ten v päťsetovej bitke vyradil 25. nasadeného Francisca Cerundola z Argentíny po setoch 6:3, 6:4, 3:6, 4:6 a 6:3.


    Roland Garros 2026

    muži - dvojhra - 3. kolo:

    Zachary Svajda (USA) - Francisco Cerundolo (Arg.-25) - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3

    Flavio Cobolli (Tal.-10) - Learner Tien (USA-18) 6:2, 6:2, 6:3

