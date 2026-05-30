VIDEO: Trojhodinová bitka. Osaková v bitke generácií zlomila húževnatú tínedžerku

Štvornásobná grandslamová šampiónka Japonka Naomi Osaková je prvýkrát v osemfinále tenisového Roland Garros.
V treťom kole, ktoré bolo doteraz v Paríži jej maximom, zdolala 18-ročnú Američanku Ivu Jovicovú po trojhodinovom boji 7:6, 6:7, 6:4.
Bývalá svetová jednotka Osaková sa do osemfinále dostala ako prvá Japonka od roku 2004.
O postup do štvrťfinále sa stretne buď so súčasnou jednotkou Arynou Sabalenkovou z Bieloruska, alebo s Austrálčankou Dariou Kasatkinovou.
Tretie kolo bolo doteraz pre Osakovú konečné v rokoch 2016, 2018 a 2019, vlani na nie príliš obľúbenej antuke stroskotala hneď v úvodnom dueli. O desať rokov mladšiu Jovicovú dnes v úvodnom tie-breaku porazila 7:5, druhý ale stratila 3:7.
Vyrovnaný bol dlho aj tretí set, ktorý Japonka rozhodla brejkom v desiatom game.
Roland Garros 2026
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Maja Chwalinská (Poľ.) - Maria Sakkariová (Gr.) 1:6, 6:3, 6:2
Naomi Osaková (16-Jap.) - Iva Jovicová (17-USA) 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4
Diana Šnajderová (25-Rus.) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 7:5, 6:1