    VIDEO: Trojhodinová bitka. Osaková v bitke generácií zlomila húževnatú tínedžerku

    Japonská tenistka Naomi Osaková
    Japonská tenistka Naomi Osaková (Autor: TASR/AP)
    ČTK|30. máj 2026 o 14:51
    ShareTweet0

    Japonka zažíva najlepšie Roland Garros v kariére.

    Štvornásobná grandslamová šampiónka Japonka Naomi Osaková je prvýkrát v osemfinále tenisového Roland Garros.

    V treťom kole, ktoré bolo doteraz v Paríži jej maximom, zdolala 18-ročnú Američanku Ivu Jovicovú po trojhodinovom boji 7:6, 6:7, 6:4.

    Bývalá svetová jednotka Osaková sa do osemfinále dostala ako prvá Japonka od roku 2004.

    O postup do štvrťfinále sa stretne buď so súčasnou jednotkou Arynou Sabalenkovou z Bieloruska, alebo s Austrálčankou Dariou Kasatkinovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Jovičová - Osaková

    Tretie kolo bolo doteraz pre Osakovú konečné v rokoch 2016, 2018 a 2019, vlani na nie príliš obľúbenej antuke stroskotala hneď v úvodnom dueli. O desať rokov mladšiu Jovicovú dnes v úvodnom tie-breaku porazila 7:5, druhý ale stratila 3:7.

    Vyrovnaný bol dlho aj tretí set, ktorý Japonka rozhodla brejkom v desiatom game.

    Roland Garros 2026

    ženy - dvojhra - 3. kolo:

    Maja Chwalinská (Poľ.) - Maria Sakkariová (Gr.) 1:6, 6:3, 6:2

    Naomi Osaková (16-Jap.) - Iva Jovicová (17-USA) 7:6 (5), 6:7 (3), 6:4

    Diana Šnajderová (25-Rus.) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 7:5, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Flavio Cobolli
    Flavio Cobolli
    Bude čiernym koňom turnaja? Talentovaný Talian kráča Parížom bez straty setu
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Trojhodinová bitka. Osaková v bitke generácií zlomila húževnatú tínedžerku