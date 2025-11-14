    Slovenské debutantky zviedli vyrovnaný súboj. Argentína však nepustila bod ani vo štvorhre

    Nina Vargová.
    Sportnet, TASR|14. nov 2025 o 21:06
    Slovenky sa na barážovom miniturnaji predstavia ešte proti Švajčiarkam.

    Pohár Billie Jean Kingovej 2025

    Slovensko - Argentína 0:3

    Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová 2:6, 1:6

    Rebecca Šramková - Solana Sierraová 2:6, 4:6

    Katarína Kužmová, Nina Vargová - Rierová, Jazmin Ortenziová 4:6, 6:3, 4:6

    BRATISLAVA. Slovenské tenistky Katarína Kužmová a Nina Vargová majú za sebou debut v národných farbách v rámci Pohára Billie Jean Kingovej.

    Slovenské tenistky však prehrali v úvodnom zápase na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii s domácou Argentínou 0:3.

    O rozhodujúci druhý bod pre Juhoameričanky sa postarala Solana Sierrová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:4.

    V záverečnej štvorhre prehrali debutantky Katarína Kužmová s Ninou Vargovou s párom Rierová, Jazmin Ortenziová 4:6, 6:3, 4:6.

    Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0.

    Proti Argentíne získali iba set a tak majú už iba malú šancu na postup. Zverenkám kapitána Mateja Liptáka sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene.

    V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2.

    Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.

    Play-off Pohára Billie Jean Kingovej - skupina C

    Tenis

    dnes 21:06
