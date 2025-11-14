Slovenské debutantky zviedli vyrovnaný súboj. Argentína však nepustila bod ani vo štvorhre

Pohár Billie Jean Kingovej 2025
Slovensko - Argentína 0:3
Viktória Hrunčáková - Julia Rieraová 2:6, 1:6
Rebecca Šramková - Solana Sierraová 2:6, 4:6
Katarína Kužmová, Nina Vargová - Rierová, Jazmin Ortenziová 4:6, 6:3, 4:6
BRATISLAVA. Slovenské tenistky Katarína Kužmová a Nina Vargová majú za sebou debut v národných farbách v rámci Pohára Billie Jean Kingovej.
Slovenské tenistky však prehrali v úvodnom zápase na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii s domácou Argentínou 0:3.
O rozhodujúci druhý bod pre Juhoameričanky sa postarala Solana Sierrová, ktorá v dueli tímových jednotiek zdolala Rebeccu Šramkovú 6:2, 6:4.
V záverečnej štvorhre prehrali debutantky Katarína Kužmová s Ninou Vargovou s párom Rierová, Jazmin Ortenziová 4:6, 6:3, 4:6.
Ak chcú Slovenky zostať v hre o účasť v budúcoročnej kvalifikácii, musia v sobotu zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0.
Proti Argentíne získali iba set a tak majú už iba malú šancu na postup. Zverenkám kapitána Mateja Liptáka sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene.
V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2.
Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.