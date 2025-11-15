    ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE

    ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová, Billie Jean King Cup 2025 (štvorhra).
    ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová, Billie Jean King Cup 2025 (štvorhra). (Autor: TASR)
    Sportnet|15. nov 2025 o 16:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos z barážového miniturnaja Pohára Billie Jean Kingovej 2025: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová.

    BRATISLAVA. Nina Vargová, Katarína Kužmová a Naefová s Bandecchiovou dnes hrajú štvorhru stretnutia Slovensko - Švajčiarsko na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, štvorhra, sobota, výsledok, NAŽIVO)

    Billie Jean King Cup  2025
    15.11.2025 o 19:00
    Vargová, Kužmová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Naefová, Ryserová
    Prenos
    Po včerajšej prehre bez zisku čo i len bodu 0:3 s domácou Argentínou, čaká slovenské tenistky súboj proti Švajčiarsku. K tomu, aby sme ešte mali aspoň teoretickú šancu zabojovať o prvé miesto v skupine, tak potrebujeme zvíťaziť vo všetkých troch zápasoch, čo bude mimoriadne náročné. Do záverečného zápasu štvorhry je predbežne na slovenskej strane nominovaný rovnaký pár ako včera v zložení Katarína Kužmová a Nina Vargová a na švajčiarskej strane by mali nastúpiť Celine Naefová a Valentina Ryserová.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
    Tenis

    Tenis

    ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová, Billie Jean King Cup 2025 (štvorhra).online
    ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová, Billie Jean King Cup 2025 (štvorhra).online
    ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE
    dnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE