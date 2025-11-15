ONLINE: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE

BRATISLAVA. Nina Vargová, Katarína Kužmová a Naefová s Bandecchiovou dnes hrajú štvorhru stretnutia Slovensko - Švajčiarsko na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.
ONLINE PRENOS: Vargová, Kužmová - Naefová, Bandecchiová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, štvorhra, sobota, výsledok, NAŽIVO)
Billie Jean King Cup 2025
15.11.2025 o 19:00
Vargová, Kužmová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Naefová, Ryserová
Prenos
Po včerajšej prehre bez zisku čo i len bodu 0:3 s domácou Argentínou, čaká slovenské tenistky súboj proti Švajčiarsku. K tomu, aby sme ešte mali aspoň teoretickú šancu zabojovať o prvé miesto v skupine, tak potrebujeme zvíťaziť vo všetkých troch zápasoch, čo bude mimoriadne náročné. Do záverečného zápasu štvorhry je predbežne na slovenskej strane nominovaný rovnaký pár ako včera v zložení Katarína Kužmová a Nina Vargová a na švajčiarskej strane by mali nastúpiť Celine Naefová a Valentina Ryserová.
