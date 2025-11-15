Koniec slovenských šancí na postup. Šramková nenadviazala na víťazstvo Hrunčákovej

Pohár Billie Jean Kingovej 2025
Slovensko - Švajčiarsko 1:1 po dvojhrách
Viktória Hrunčáková - Susan Bandecchiová 7:5, 6:2
Rebecca Šramková - Simona Waltertová 4:6, 4:6
BRATISLAVA. Slovenská Tenista Rebecca Šramková prehrala so Švajčiarkou Simonou Waltertovou v baráži Pohára Billie Jean Kingovej dvakrát 4:6.
Tento výsledok znamená koniec slovenských šancí na postup z baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii.
V úvodnej dvojhre pritom predtým zvíťazila Viktória Hrunčáková, ktorá si poradila s Susan Bandecchiovou v dvoch setoch po skvelom obrate.
Šramkovej vyšiel úvod zápasu s Waltertovou a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 3:0. Švajčiarka však v ďalších minútach vyrovnala na 3:3 a v koncovke prvého setu slávila úspech, keď v deviatom geme prelomila podanie Slovenky.
V druhom dejstve za stavu 1:1 Šramková opäť stratila servis a následne požiadala o lekárske ošetrenie mimo kurtu. Po návrate na dvorec už nedokázala zastaviť rozbehnutú súperku, pre ktorú je antuka najsilnejší povrch.
Ak chceli Slovenky zostať v hre, museli zvíťaziť nad Švajčiarskom 3:0. Proti Argentíne získali iba set a tak mali už iba malú šancu na postup.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročný finálový turnaj v čínskom Šen-čene.
V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.