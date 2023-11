Alcaraz zvládol zápas o všetko, pri debute dokonale kopíruje Nadala

Prvý set bol od úvodu vyrovnaný a obaja hráči si držali svoj servis. Ako prvý mal brejkbaly vo štvrtom geme Medvedev, no jeho súper ich dokázal odvrátiť.

Wimbledonský šampión Alcaraz sa dostal k brejku v siedmom geme, keď predviedol čistú hru a následne set úspešne dopodával - 6:4.

Španiel bol blízko k brejku aj v treťom geme druhého setu, no Medvedev to nakoniec zvládol a udržal si podanie. V deviatej hre sa mu to však už nepodarilo.