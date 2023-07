Čech Lehečka vyradil nasadeného Američana, Zverev na Wimbledone končí

Najvyššie nasadený hráč stratil v treťom kole svoj prvý set na podujatí, no Nicolasa Jarryho z Čile zdolal 6:3, 6:7 (6), 6:3 a 7:5. Duel sa začal pod zatiahnutou strechou, keďže aj sobotný program vo Wimbledone skomplikoval dážď.

LONDÝN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

"Nebolo to vôbec jednoduché, pretože Nicolas je veľmi dobrý hráč. Musel som vynaložiť veľa energie a som šťastný, že som v osemfinále. Snažil som byť po celý čas koncentrovaný, aby som to zvládol," povedal po stretnutí Alcaraz, ktorý zopakuje minimálne osemfinálovú účasť vo Wimbledone z vlaňajška.

Fucsovics, ktorý sa pred dvoma rokmi dostal na londýnskej tráve až do štvrťfinále, vyhral prvý set, no v ďalších troch už mal navrch jeho favorizovaný súper.

"Bol to veľmi ťažký zápas. Márton hrá na tráve dobre, dostal sa tu aj do štvrťfinále, čo sa mne doteraz nepodarilo. Vo Wimbledone sa mi výsledkovo zatiaľ príliš nedarilo a chcem to zmeniť," uviedol Medvedev.

Rune predviedol skvelý obrat

Piaty nasadený Grék Stefanos Tsitsipas si v troch setoch poradil so Srbom Laslom Djerem 6:4, 7:6 (5), 6:4 a v osemfinále ho čaká súboj s Christopherom Eubanksom z USA.

Američan vyradil Christophera O'Connella z Austrálie 7:6 (5), 7:6 (3) a 7:6 (2). Po päťsetovej dráme sa medzi elitnú šestnástku dostal šiesty nasadený Dán Holger Rune.