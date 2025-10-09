    Šramková kládla väčší odpor. Sabalenková zmietla nasadenú Rusku v dvoch setoch

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    Postup do štvrťfinále si vybojovala aj Američanka Jessica Pegulová.

    WU-CHAN. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wu-chane.

    Najvyššie nasadená hráčka zdolala v stredu Ľudmilu Samsonovovú z Ruska v dvoch setoch 6:3, 6:2.

    Sabalenková vyradila v druhom kole aj slovenskú tenistku Rebeccu Šramkovú, ktorú zdolala po trojetovom boji 6:4, 3:6, 1:6.

    WTA Wu-chan 2025

    Dvojhra - osemfinále:

    Jessica Pegulová (USA-6) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-9) 7:5, 3:6, 6:3

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-16) 6:3, 6:2

