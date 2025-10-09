Šramková kládla väčší odpor. Sabalenková zmietla nasadenú Rusku v dvoch setoch

WU-CHAN. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wu-chane.
Najvyššie nasadená hráčka zdolala v stredu Ľudmilu Samsonovovú z Ruska v dvoch setoch 6:3, 6:2.
Sabalenková vyradila v druhom kole aj slovenskú tenistku Rebeccu Šramkovú, ktorú zdolala po trojetovom boji 6:4, 3:6, 1:6.
WTA Wu-chan 2025
Dvojhra - osemfinále:
Jessica Pegulová (USA-6) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-9) 7:5, 3:6, 6:3
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-16) 6:3, 6:2