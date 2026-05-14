    Dominancia Sinnera neustáva. Na podujatí v Ríme prekonal Djokoviča a vytvoril nový rekord

    Jannik Sinner oslavuje zisk bodu proti Andrejovi Rubľovovi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. máj 2026 o 15:10
    Taliansky tenista zabojuje na prestížnom turnaji o finále.

    ATP Rím 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Andrej Rubľov (Rus.-12) 6:2, 6:4

    Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.

    Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s dvanástym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6:2, 6:4.

    Zároveň sa postaral o nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000.

    Sinner prekonal doterajšie maximum Novaka Djokoviča z roku 2011, Srb vyhral 31 stretnutí v rade.

    Najvyššie nasadený hráč sa v semifinále stretne s víťazom duelu medzi ďalším Rusom a víťazom titulu z Foro Italico z roku 2023 Daniilom Medvedevom a španielskym lucky loserom Martinom Landalucem.

