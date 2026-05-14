Dominancia Sinnera neustáva. Na podujatí v Ríme prekonal Djokoviča a vytvoril nový rekord

ATP Rím 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Andrej Rubľov (Rus.-12) 6:2, 6:4
Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.
Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s dvanástym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6:2, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Rubľov
Zároveň sa postaral o nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000.
Sinner prekonal doterajšie maximum Novaka Djokoviča z roku 2011, Srb vyhral 31 stretnutí v rade.
Najvyššie nasadený hráč sa v semifinále stretne s víťazom duelu medzi ďalším Rusom a víťazom titulu z Foro Italico z roku 2023 Daniilom Medvedevom a španielskym lucky loserom Martinom Landalucem.