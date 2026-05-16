Ukrajinka tretíkrát ovládla turnaj v Ríme. Vo finále zdolala favorizovanú Gauffovú

    Elina Svitolinová sa teší z trofeje pre víťazku turnaja v Ríme. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. máj 2026 o 21:48
    WTA Rím 2026

    Dvojhra žien - finále:

    Jelina Svitolinová (Ukr.-7) - Coco Gauffová (USA-3) 6:4, 6:7 (3), 6:2

    Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa stala víťazkou antukového turnaja WTA 1000 v Ríme.

    V sobotňajšom finále dvojhry v pozícii nasadenej sedmičky zdolala trojku „pavúka" Američanku Coco Gauffovú po trojsetovom boji 6:4, 6:7 (3) a 6:2.

    Svitolinová získala už svoj tretí titul v Ríme, predtým vo Foro Italico triumfovala v rokoch 2017 a 2018.

    Celkovo je to jej šieste prvenstvo v kariére na „tisíckových“ turnajoch.

