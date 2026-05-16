Ukrajinka tretíkrát ovládla turnaj v Ríme. Vo finále zdolala favorizovanú Gauffovú

WTA Rím 2026
Dvojhra žien - finále:
Jelina Svitolinová (Ukr.-7) - Coco Gauffová (USA-3) 6:4, 6:7 (3), 6:2
Ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová sa stala víťazkou antukového turnaja WTA 1000 v Ríme.
V sobotňajšom finále dvojhry v pozícii nasadenej sedmičky zdolala trojku „pavúka" Američanku Coco Gauffovú po trojsetovom boji 6:4, 6:7 (3) a 6:2.
Svitolinová získala už svoj tretí titul v Ríme, predtým vo Foro Italico triumfovala v rokoch 2017 a 2018.
Celkovo je to jej šieste prvenstvo v kariére na „tisíckových“ turnajoch.