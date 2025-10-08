Šramková svetovej jednotke ukradla set. Sabalenková ale prekvapenie nedopustila

WU-CHAN. Slovenská tenistka Rebecca Šramková neuspela v 2. kole dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
Najvyššie nasadenej svetovej jednotke Bieloruske Aryne Sabalenkovej však podľahla až po trojetovom boji 6:4, 3:6, 1:6.
Dvojnásobná šampiónka Australian Open i US Open nastúpi v osemfinále proti šestnástej nasadenej Ruske Ľudmile Samsonovovej.
Šramkovej skvele vyšiel úvod zápasu so Sabalenkovou, keď dvakrát prelomila podanie Bielorusky a vybudovala si náskok 3:1.
Slovenka dokázala súperku pretlačiť v dlhých výmenách od základnej čiary, v dôležitých momentoch si dokázala pomôcť esom či bodom priamo z podania. Prvý set zakončila čistou hrou pri vlastnom servise.
V druhom dejstve Sabalenková pridala na agresivite, obmedzila počet nevynútených chýb a vďaka brejku vo štvrtom geme odskočila Šramkovej na 4:1.
Slovenská jednotka nezložila zbrane, v siedmom geme mala štyri brejkbaly na 3:4, no Sabalenková ich odvrátila a vynútila si tretí set.
V ňom sa rýchlo ujala vedenia 4:1 a prvý vzájomný zápas so Šramkovou na okruhu WTA už dotiahla do úspešného konca.
V ďalších zápasoch Belinda Benčičová postúpila do osemfinále bez boja. Belgičanka Elise Mertensová na zápas proti trinástej nasadenej Helvétke so slovenskými koreňmi nenastúpila pre zdravotné problémy.
Američanka Cori Gauffová v pozícii nasadenej trojky deklasovala Japonku Mojuku Učijimovú 6:1. 6:0.
Šiesta nasadená Jessica Pegluová zvíťazila v americkom derby nad Hailey Baptisteovou 6:4, 4:6, 7:6 (6).
Medzi elitnú šestnástku sa prebojovala aj deviata nasadená Ruska Jekaterina Alexandrovová po triumfe 7:6 (5), 6:2 nad Američankou Ann Liovou.
WTA Wu-chan 2025
dvojhra - 2. kolo:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Rebecca Šramková (SR) 4:6, 6:3, 6:1
Cori Gauffová (USA-3) - Mojuka Učijimová (Jap.) 6:1, 6:0
Jessica Pegulová (USA-6) - Hailey Baptisteová (USA) 6:4, 4:6, 7:6 (6),
Magdalena Frechová (Poľ.) - Karolína Muchová (ČR-12) 7:6 (1), 4:1 - skreč
Ľudmila Samsonovová (Rus.-16) - Sofia Keninová (USA) 3:6, 6:3, 6:1
Belinda Benčičová (Švajč.-13) - Elise Mertensová (Belg.) Benčičová bez boja
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-9) - Ann Liová (USA) 7:6 (5), 6:2
Iva Jovičová (USA-4) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:4, 6:4
Kateřina Siniaková (ČR) - Maya Jointová (Austr.) 6:3, 6:1