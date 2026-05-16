    Sinnerovi stačilo v dohrávke 15 minút. V Ríme môže skompletizovať Career Golden Masters

    Talian Jannik Sinner oslavuje postup do finále. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. máj 2026 o 16:44
    Vlani v súboji o titul nestačil na Španiela Carlosa Alcaraza.

    ATP Rím 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Daniil Medvedev (Rus.-7) 6:2, 5:7, 6:4

    Súperom nórskeho tenistu Caspera Ruuda v nedeľnom finále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme bude Talian Jannik Sinner.

    Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč zdolal v druhom semifinálovom zápase siedmeho nasadeného Daniila Medvedeva z Ruska 6:2, 5:7 a 6:4.

    Duel sa dohrával po 18 hodinách po tom, ako ho v piatok prerušili dážď a tma.

    Sinnerovi stačilo v sobotu na ukončenie stretnutia 15 minút. Do finále v Ríme sa prebojoval druhý rok za sebou, vlani v súboji o titul nestačil na Španiela Carlosa Alcaraza. Ak 24-ročný Talian v nedeľu uspeje, skompletizuje tzv. Career Golden Masters.

    Stal by sa len druhým mužom v histórii po Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorý by získal titul na všetkých deviatich podujatiach série Masters 1000.

