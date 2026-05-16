Sinnerovi stačilo v dohrávke 15 minút. V Ríme môže skompletizovať Career Golden Masters

ATP Rím 2026
Dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Daniil Medvedev (Rus.-7) 6:2, 5:7, 6:4
Súperom nórskeho tenistu Caspera Ruuda v nedeľnom finále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme bude Talian Jannik Sinner.
Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč zdolal v druhom semifinálovom zápase siedmeho nasadeného Daniila Medvedeva z Ruska 6:2, 5:7 a 6:4.
Duel sa dohrával po 18 hodinách po tom, ako ho v piatok prerušili dážď a tma.
Sinnerovi stačilo v sobotu na ukončenie stretnutia 15 minút. Do finále v Ríme sa prebojoval druhý rok za sebou, vlani v súboji o titul nestačil na Španiela Carlosa Alcaraza. Ak 24-ročný Talian v nedeľu uspeje, skompletizuje tzv. Career Golden Masters.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Medvedev
Stal by sa len druhým mužom v histórii po Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorý by získal titul na všetkých deviatich podujatiach série Masters 1000.