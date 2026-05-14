Molčanovi prerušilo zápas počasie. Po návrate podal skvelý výkon a súperovi dal kanára

ATP Bordeaux 2026
Dvojhra mužov - osemfinále:
Alex Molčan (SR) - Rei Sakamoto (Jap.) 6:4, 6:0
Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP Challenger vo francúzskom Bordeaux už do štvrťfinále.
V osemfinále zdolal nenasadeného Japonca Reia Sakamotu v dvoch setoch 6:4 a 6:0.
Molčan začal zápas ešte doobedu, no za stavu 1:1 v úvodnom sete zápas prerušilo počasie.
Po návrate prehral dokopy len tri gemy a postúpil do ďalšieho štvrťfinále. V live rebríčku by mal poskočiť na 104. miesto.
V ďalšom kole nastúpi proti lepšiemu z dvojice Benjamin Bonzi - Tallon Griekspor.