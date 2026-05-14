    Molčanovi prerušilo zápas počasie. Po návrate podal skvelý výkon a súperovi dal kanára

    Alex Molčan. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|14. máj 2026 o 16:22
    Molčanovi chýba už len málo, aby poskočil do najlepšej stovky rebríčka.

    ATP Bordeaux 2026

    Dvojhra mužov - osemfinále:

    Alex Molčan (SR) - Rei Sakamoto (Jap.) 6:4, 6:0

    Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na turnaji ATP Challenger vo francúzskom Bordeaux už do štvrťfinále.

    V osemfinále zdolal nenasadeného Japonca Reia Sakamotu v dvoch setoch 6:4 a 6:0.

    Molčan začal zápas ešte doobedu, no za stavu 1:1 v úvodnom sete zápas prerušilo počasie.

    Po návrate prehral dokopy len tri gemy a postúpil do ďalšieho štvrťfinále. V live rebríčku by mal poskočiť na 104. miesto.

    V ďalšom kole nastúpi proti lepšiemu z dvojice Benjamin Bonzi - Tallon Griekspor.

    Tenis

    Coco Gauffová.
