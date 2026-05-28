    VIDEO: Štvornásobná grandslamová víťazka ide ďalej. Jasný súboj medzi Američankami

    Naomi Osaková sa teší z víťazstva na Roland Garros 2026.
    Naomi Osaková sa teší z víťazstva na Roland Garros 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|28. máj 2026 o 14:07
    ShareTweet3

    Poradila si s Chorvátkou Donnou Vekičovou.

    Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

    Na parížskej antuke si nasadená šestnástka a štvornásobná grandslamová víťazka poradila s Chorvátkou Donnou Vekičovou v dvoch setoch 7:6 (1), 6:4.

    V ďalšej fáze bude jej súperkou sedemnástka „pavúka“ Američanka Iva Jovicová, ktorá zdolala krajanku Emmu Navarrovú hladko 6:0, 6:3.

    VIDEO: Zostrih zápasu Vekičová - Osaková

    Roland Garros 2026

    Dvojhra žien - 2. kolo:

    Naomi Osaková (Jap.-16) - Donna Vekičová (Chor.) 7:6 (1), 6:4

    Iva Jovicová (USA-17) - Emma Navarrová (USA) 6:0, 6:3

    Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) - Kimberly Birrellová (Aus.) 6:3, 0:6, 7:6 (5)

    Tenis

    Tenis

    Jannik Sinner počas zápasu s Cerundolom na Roland Garros 2026.
    Jannik Sinner počas zápasu s Cerundolom na Roland Garros 2026.
    Veľká senzácia na Roland Garros. Sinner nezvládol obrovské teploty a vypadol už v 2. kole
    dnes 15:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Štvornásobná grandslamová víťazka ide ďalej. Jasný súboj medzi Američankami