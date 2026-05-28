VIDEO: Štvornásobná grandslamová víťazka ide ďalej. Jasný súboj medzi Američankami

Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Na parížskej antuke si nasadená šestnástka a štvornásobná grandslamová víťazka poradila s Chorvátkou Donnou Vekičovou v dvoch setoch 7:6 (1), 6:4.
V ďalšej fáze bude jej súperkou sedemnástka „pavúka“ Američanka Iva Jovicová, ktorá zdolala krajanku Emmu Navarrovú hladko 6:0, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Vekičová - Osaková
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - 2. kolo:
Naomi Osaková (Jap.-16) - Donna Vekičová (Chor.) 7:6 (1), 6:4
Iva Jovicová (USA-17) - Emma Navarrová (USA) 6:0, 6:3
Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) - Kimberly Birrellová (Aus.) 6:3, 0:6, 7:6 (5)