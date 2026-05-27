VIDEO: Češka doplatila na katastrofálne podanie. Swiateková jej nedala šancu

Poľská tenistka Iga Swiateková bez problémov postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Trojka „pavúka“ si v stredajšom zápase 2. kola poradila s Češkou Sárou Bejlekovou v dvoch setoch 6:2, 6:3.
Ďalej ide aj 11. nasadená Švajčiarka Belinda Benčičová po triumfe nad Catherine McNallyovou z USA 6:4, 6:0.
Dvadsaťročná Bejleková nenadviazala na úvodné víťazstvo nad Američankou Sloane Stephensovou a nevyužila šancu prebojovať sa prvýkrát do 3. kola grandslamu. V Paríži skončila v rovnakej fáze ako vlani.
Swiateková zaznamenala vo francúzskej metropole 28 víťazstiev z posledných 29 zápasov.
Bejleková sa nemohla v dueli oprieť o podanie, udržala ho len raz. V prvom sete prišla o všetky štyri hry na servise a prehrala ho za 46 minút.
Taktiež v druhej sade Bejleková prehrávala 1:4, znížila na 3:4, ale v posledných dvoch gemoch už neuhrala ani fiftín a Swiateková premenila prvý mečbal.
Poľka bola po suverénnom postupe medzi elitnú 32-ku spokojná.
„Na antuke sa cítim veľmi dobe, pomohla mi kvalitná príprava na Malorke. Dodala mi extra motiváciu. Sára je nevyspytateľná súperka, má veľmi neortodoxný štýl hry, často mení rytmus. Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch," uviedla štvornásobná parížska šampiónka pre akreditované médiá.
Úlohu favoritky potvrdila aj siedma nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová. Vlaňajšia štvrťfinalistka si poradila so Španielkou Kaitlin Quevedovou 6:0, 6:4.
Šampiónka z roku 2017 Lotyška Jelena Ostapenková prehrala ako nasadená dvadsaťdeviatka s Poľkou Magdou Linetteovou 2:6, 6:2, 2:6.
Roland Garros 2026
Dvojhra žien - 2. kolo:
Magda Linetteová (Poľ.) - Jelena Ostapenková (Lot.-29) 6:2, 2:6, 6:2
Marie Bouzková (ČR-27) - Francesca Jonesová (V. Brit.) 6:0, 7:6 (3)
Jelina Svitolinová (7-Ukr.) - Kaitlin Quevedová (Šp.) 6:0, 6:4
Viktorija Golubicová (Švajč.) - Alycia Parksová (USA) 6:2, 6:2
Peyton Stearnsová (USA) - Daria Šnigurová (Ukr.) 6:4, 6:0
Tamara Korpatschová (Nem.) - Wang Sin-jü (Čína-32) 6:2, 2:6, 6:3
Belinda Benčičová (Švaj.-11) - Catherine McNallyová (USA) 6:4, 6:0
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Sára Bejleková (ČR) 6:2, 6:3