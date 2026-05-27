    Slovenský súboj musel rozhodnúť až záverečný tajbrejk. V ňom uspel Martin

    Slovenský tenista Andrej Martin.
    Slovenský tenista Andrej Martin. (Autor: Facebook Slovenský tenisový zväz)
    TASR|27. máj 2026 o 18:05
    ShareTweet0

    V súboji o postup do semifinále sa stretne s lepším z dvojice Lukáš Pokorný - Martin Krumich.

    Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom challengeri Košice Open.

    V druhom kole zvíťazil v súboji dvoch slovenských hráčov nad Milošom Karolom 3:6, 6:2, 7:6 (3).

    V súboji o postup do semifinále sa stretne s lepším z dvojice Lukáš Pokorný - Martin Krumich.

    „Som rád, že môj tenis má stúpajúcu úroveň. Proti Milošovi to nikdy nie je ľahké, má kvalitný servis. Človek si však súpera nevyberie.

    Teší ma, že som to zvládol, v treťom sete mala moja hra už aj parametre a robil som menej nevynútených chýb," uviedol Martin vo videu pre oficiálnu webovú stránku turnaja.

    Tenis

    Tenis

    Thanasi Kokkinakis počas Roland Garros 2026.
    Thanasi Kokkinakis počas Roland Garros 2026.
    Nasadený Španiel končí na Roland Garros už v druhom kole. Kokkinakisa vyradilo zranenie
    dnes 18:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Slovenský súboj musel rozhodnúť až záverečný tajbrejk. V ňom uspel Martin