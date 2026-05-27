Legendy radia, ako zdolať Sinnera. Čo môže v Paríži zastaviť najväčšieho favorita?

Tenisový svet momentálne upiera oči na jediné miesto - parížsku antuku. Súboje na Roland Garros 2026 sú v plnom prúde a do akcie sa dostali aj najväčší favoriti.
V Paríži chýba obhajca titulu Carlos Alcaraz, ktorého vyradilo zranenie zápästia, a Novak Djokovič, hoci je stále hrozbou, prichádza do mesta módy po mesiacoch, v ktorých mu chýba zápasová prax a výraznejšie výsledky.
V tomto vákuu sa vyníma jediná postava, ktorá v sezóne 2026 nepripomína človeka, ale tenisový stroj.
Svetová jednotka Jannik Sinner prišiel ako hráč, ktorému je momentálne náročné nájsť súpera.
V úvodnom zápase si zgustol na domácom hráčovi Clementovi Taburovi, ktorého zdolal v troch setoch 6:1, 6:3 a 6:4.
Sezóna, v ktorej píše dejiny
Štatistiky talianskeho fenoména v aktuálnom roku vyrážajú dych. S bilanciou 37 víťazstiev a iba 2 prehier a aktívnou sériou 30 výhier v rade prišiel na kurty ako absolútny suverén.
Sinner v roku 2026 dosiahol to, čo sa nepodarilo žiadnej legende pred ním – vyhral úvodných päť turnajov Masters 1000 v sezóne a celkovo ich má na konte šesť za sebou.
Víťazstvom v Ríme navyše skompletizoval tzv. Career Golden Masters, čo znamená, že vo veku 24 rokov vyhral všetkých deväť aktívnych turnajov kategórie Masters 1000.
„Sinner teraz prepisuje historické tabuľky tenisu. Žiadny muž nevyhral úvodných päť turnajov Masters v sezóne, on ich má teraz šesť v rade,“ vravel pre Sportnet na tlačovej konferencii Boris Becker, legenda svetového tenisu a aktuálne expert Eurosportu.
Podľa neho je spôsob, akým Sinner vyhráva – väčšinou v dvoch setoch proti komukoľvek – pozoruhodný.
Na kurte lyžuje
Becker, ktorý Sinnera v minulosti krátko trénersky viedol, vidí v hre Taliana prvky, ktoré ho robia prakticky neporaziteľným. Kľúčom k Sinnerovmu úspechu na antuke je jeho unikátna technika pohybu.
„Videl som jeho techniku sklzu na antuke v Ríme. On na antukovom dvorci lyžuje. Kĺže sa doľava a doprava lepšie, než som u kohokoľvek videl,“ vysvetlil Becker s odkazom na Sinnerovu minulosť úspešného juniorského lyžiara.
V roku 2012 sa vo veku 11 rokov stal talianskym vicemajstrom v obrovskom slalome.
Táto schopnosť mu umožňuje vrátiť sa do stredu kurtu aj z defenzívnych pozícií a okamžite prevziať kontrolu nad tempom výmeny.
Okrem pohybu Becker vyzdvihol aj technický progres v podaní. Sinnerov servis v kombinácii s forhendom je podľa neho momentálne najlepšou kombináciou na svete.
„Dáta mi dávajú za pravdu v percentách víťazstiev v jeho hrách na podaní, v množstve ľahkých bodov,“ dodal Becker, podľa ktorého väčšina súperov prehráva zápas už v šatni, pretože neveria, že by mohli Sinnera v jeho súčasnej forme zastaviť.
Wilander: Je potrebné spoločné úsilie
Ďalší expert Eurosportu, legendárny Švéd Mats Wilander, súhlasí s tým, že Sinner posunul hranice tenisu.
„Jannik tento rok dokázal, že tenis sa môže stať ešte rýchlejším,“ povedal Wilander.
Švédsky expert sa však zamýšľa aj nad tým, ako taliansku mašinu zastaviť. Podľa neho nejde o úlohu pre jedného hráča, ale o spoločné úsilie. Myslím si, že je potrebné, aby ho hráči tlačili,“ povedal Wilander.
Recept na Sinnera je podľa Wilandera taktický a vyžaduje si obrovskú trpezlivosť. „Musia hrať štýl, ktorý Jannik nenávidí najviac, čo je udržiavanie lopty v strede kurtu.
Nemôžu mu umiestňovať loptičky do rohov, pretože akonáhle mu ich dajú, je výborný na bekhende aj forhende,“ poradil Wilander.
Cieľom súperov by malo byť fyzické vyčerpanie Taliana. Ak ho hráči v úvodných kolách prinútia hrať sériu štvor- až päťsetových zápasov, jeho regenerácia môže v rozhodujúcich fázach zlyhať.
Wilander upozorňuje, že hoci je Sinner technicky a mentálne ďaleko pred ostatnými, jeho fyzická sila nie je neobmedzená.
Ako najväčšiu hrozbu pre Taliana v Paríži vidí Alexandra Zvereva, najmä ak budú podmienky ťažké, vlhké a pomalé.
„Zverev sa neunaví, udrží loptu v hre, prinúti ho poraziť ho tým, že nikdy nepokazí,“ poznamenal Wilander.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Tabur v 1. kole Roland Garros 2026
Signály vyčerpania
Hoci sa zdá, že Sinner je neporaziteľný, existuje jeden faktor, ktorý nedokáže ovplyvniť – počasie.
Podľa expertov môžu byť extrémne parížske horúčavy Sinnerovým najväčším nepriateľom.
Becker pripomenul, že hráči so Sinnerovým typom pleti trpia, keď teploty stúpnu nad 30 stupňov.
Predpovede hlásia až 35 stupňov Celzia, čo môže byť pre svetovú jednotku kritický strestest.
Analýzy z posledných mesiacov navyše naznačujú, že Sinnerovo telo už vysiela varovné signály.
V Melbourne proti Eliotovi Spizzirrimu bol jeho pohyb v treťom sete viditeľne obmedzený a v Ríme ho kamery zachytili, ako zvracia v rohu kurtu počas zápasu.
Nešlo len o únavu, ale o extrémny fyzický stres. Sinner už priznal, že pociťuje únavu po tom, čo počas svojej víťaznej série strávil na kurtoch viac ako 40 hodín čistého hracieho času.
„V Austrálii tento rok fyzicky bojoval. Úprimne, prečo? Neviem. Je super fit, ale vždy sa nájde moment, kde bojuje so svojím telom,“ zamyslel sa Becker.
Práve tieto momenty fyzickej krízy sú podľa neho jedinou nádejou pre zvyšok štartového poľa.
Ak Sinner narazí na antukového brusiča, ktorý ho prinúti k nekonečným výmenám v horúčave, jeho sen o titule sa môže rozplynúť.
Možní súperi Sinnera na Roland Garros 2026
- 1. kolo: Clement Tabur (3:0 na sety)
- 2. kolo: Juan Manuel Cerundolo (štvrtok, 28. apríla)
- 3. kolo: Vít Kopřiva?
- 4. kolo: Luciano Darderi?
- Štvrťfinále: Ben Shelton?
- Semifinále: Felix Auger-Aliassime?
- Finále: Alexander Zverev?
Becker: Ak ho chcú vyzvať, musia sa zlepšiť
Mnoho fanúšikov si pamätá minuloročné finále Roland Garros, kde Sinnera od titulu delil jediný bod, no nakoniec po nevyužitých mečbaloch podľahol Alcarazovi. Wilander si však nemyslí, že by to malo hrať rolu.
„Myslím si, že mu to dodá sebavedomie, že hral také neuveriteľné finále, ktoré mal vyhrať. História pre neho nebude traumou, ale pozitívnou motiváciou,“ tvrdí švédsky expert.
Sinner už v Ríme dokázal, že vie spracovať obrovský tlak domáceho prostredia. „Nemyslím si, že Jannik je nebezpečný pre Jannika. On už dokázal, že vie zvládať tlak,“ dodal Wilander.
Sinner vstupuje do Roland Garros v pozícii, v akej sme roky nikoho nevideli. Je to najväčší favorit turnaja od čias absolútnej dominancie Rafaela Nadala. Becker však pripomína: „Stále je to ľudská bytosť. Nie je to robot“.
Víťazstvom v Paríži by Sinner skompletizoval kariérny Grand Slam, čím by vyrovnal Alcarazov úspech z Austrálie. Becker na záver trefne poznamenal: „On nastavuje latku. Zvyšok sa musí zlepšiť, aby ho vyzvali.“