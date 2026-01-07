Rozhodnúť musela štvorhra. Američania sa stali prvými semifinalistami United Cupu

Tenisti USA zdolali Grécko 2:1 vo štvrťfinále na United Cupe v austrálskom Perthe a postúpili do semifinále.
Poľsko si ešte predtým v noci na stredu víťazstvom 3:0 nad Holandskom v F-skupine v Sydney zabezpečilo postup do štvrťfinále.
Američanka Coco Gauffová v úvodnom štvrťfinálovom dueli zdolala Grékyňu Mariu Sakkariovú 6:3, 6:2 a získala pre USA prvý bod.
Stefanos Tsitsipas následne vyrovnal na 1:1 víťazstvom 6:4, 7:5 nad Taylorom Fritzom, ale vo štvorhre so Sakkariovou nestačili na Gauffovú s Christianom Harrisonom (6:4, 4:6, 8:10).
Poľsko potrebovalo na postup do štvrťfinále zdolať Holandsko, čo sa mu aj podarilo. Hubert Hurkacz zvíťazil nad Tallonom Griekspoorom 6:3, 7:6 a Iga Swiateková získala rozhodujúci druhý bod proti Suzan Lamensovej (6:3, 6:2).
Poľské duo Katarzyna Kawová - Jan Zielinski vo štvorhre zdolalo Davida Pela s Demi Schuursovou 6:3, 3:6, 10:4.
United Cup - 7. január:
štvrťfinále (Perth):
USA - Grécko 2:1
Coco Gauffová - Maria Sakkariová 6:3, 6:2
Stefanos Tsitsipas - Taylor Fritz 6:4, 7:5
Coco Gauffová/Christian Harrison - Maria Sakkariová/Stefanos Tsitsipas 4:6, 6:4, 10:8
F-skupina (Sydney):
Poľsko - Holandsko 3:0
Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6:3, 7:6 (4)
Iga Swiateková - Suzan Lamensová 6:3, 6:2
Katarzyna Kawová/Jan Zielinski - Demi Schuursová/David Pel 6:3, 3:6, 10:4