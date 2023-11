Sabalenková spravila 33 nevynútených chýb. Američanka ju zdolala po piatich prehrách

Nasadená päťka zdolala turnajovú jednotku Arynu Sabalenkovú z Bieloruska 6:4, 6:3 a postúpila do semifinále.

Pegulová ukončila päťzápasovú šnúru prehier so Sabalenkovou, ktorá spravila 33 nevynútených chýb.

Sabalenková sa po prehre sťažovala na nekvalitný povrch.

"Mala som pocit, ako keby bol kožený. Nevedeli ste, či vám zvláštny odskok loptičiek pomôže alebo uškodí. Dnes to jednoducho nebol môj deň, no pozitívom je, že ešte stále môžem postúpiť do semifinále, ak zdolám Jelenu Rybakinovú. Budem sa teraz snažiť najmä dobre zregenerovať," zdôraznila svetová jednotka.

