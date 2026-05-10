Országhovi sa pred MS uvoľnili traja hráči zo zámoria. Tesne ušiel postup Chromiakovi

Slovenskí hokejisti Jozef Viliam Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich tímy vypadli v noci na nedeľu vo štvrťfinále play-off jednotlivých konferencií.
Ontario v zostave aj s útočníkom Chromiakom podľahlo v rozhodujúcom piatom dramatickom stretnutí Coachella Valley 2:3 po predĺžení.
Neuspel ani Henderson s obrancom Kmecom, ktorý prehral na ľade Colorada Eagles jednoznačne 2:6 a celkovo 1:3 na stretnutia.
Prvokolový výber Montrealu Mešár za Laval nenastúpil a jeho tím nestačil na Toronto Marlies 2:3. Rovnako sa skončila aj celá séria.