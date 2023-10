WTA si robí s tenistkami, čo chce. V Mexiku takmer nestihli postaviť kurt

Ak nejaké vrcholné podujatie tohto roka vyvolalo vo svete viac otáznikov ako odpovedí, bol to práve Turnaj majsteriek. Hráčky museli pretrpieť neskorý výber dejiska a neskoré dokončenie centrálneho kurtu. Zapíše sa tohtoročný Turnaj majsteriek do histórie ako fraška? Je to vôbec športová udalosť? Prinúti to hráčky tlačiť na WTA? Záverečnému podujatiu WTA Tour sa venuje David Vařílek v ďalšej epizóde rubriky 15:40, ktorá je glosou na aktuálne, viac či menej výrazné témy v tenisovom svete. Keď Tenisová asociácia žien v septembri oznámila miesto konania Turnaja majsteriek, bol to slávnostný moment. Teda až do chvíle, kým sa nezistilo, kde sa bude hrať.

Cancún je síce vysnívaná destinácia, ale hlavne pre turistov, milovníkov kúpania a krásneho pobrežia Karibiku. Určite je to vhodná destinácia z hľadiska počasia, keďže v októbri až novembri sa teploty v Cancúne pohybujú okolo 25 stupňov Celzia, pohodlia pre hráčky a z hľadiska starostlivosti mimo kurtu. Môžeme polemizovať, či bude atraktívna aj pre divákov, ale odpoveď dostaneme až po turnaji.

Je však jasné, že z hľadiska logistiky cestovania nemohli Turnaj majsteriek posunúť na horšie miesto. Teda, mohli ho dať na severný pól, ale aj tam by sa to ťažko stavalo. Čudujeme sa, že hráčky nemajú radi príchody na poslednú chvíľu? Alebo sa nemajú na čo sťažovať a dokážu zvládnuť situáciu takú, aká je, keďže sú to profesionálky? "Takto nevyzerajú podmienky na Turnaji majsteriek. Dúfam, že budúci rok sa WTA ukáže v lepšom svetle," povedala pred začiatkom turnaja svetová jednotka Aryna Sabalenková.

Čo robili mesiac, nik nevie Heslom: Čo môžete urobiť dnes, odložte na zajtra, sa riadia nielen prokrastinátori a Steve Simon (šéf WTA), ale aj organizátori tohtoročného WTA Finals v Cancúne. Už od začiatku septembra je známe, že mexická metropola bude hostiť záverečné podujatie roka. Výstavba centrálneho dvorca sa začala začiatkom októbra. Čo robili v Mexiku mesiac medzi tým, nikto nevie. Možno na to neboli pripravení, ale potom sa možno nemôžu uchádzať o usporiadanie takéhoto podujatia. Keby sa majstrovský turnaj hral v Číne alebo v Česku, nič také by sa nestalo. V Číne by takýto štadión postavili za týždeň a u nás by ho ani nemuseli začať stavať, ak by nechceli hostiť turnaj o tri roky neskôr.

To je, samozrejme, hyperbola, pretože ak má krajina haly a štadióny, nič netreba stavať. Profesionáli sa musia zaoberať všetkým Vedenie profesionálneho okruhu si robí s tenistkami, čo sa im chce. V poslednom dobe toho majú hráčky na pleciach toľko, že by sme sa nečudovali, keby vzali vedenie WTA útokom a povyhadzovali funkcionárov z okien ako husiti v roku 1419 počas prvej pražskej defenestrácie.

Áno, sú to profesionálky. Áno, mali by zvládnuť náročné podmienky, len si treba uvedomiť, že je koniec dlhej sezóny, všetky toho majú po krk a tenisoví fanúšikovia sa tešia na najlepší tenis. A ako to majú urobiť, keď si nevedia ani dostatočne vyskúšať, aké podmienky ich čakajú? "Nie som rada, že až dnes je prvý deň, kedy môžem trénovať na kurte. Je to veľká udalosť a mali sme byť pripravené. Dúfam, že sa to už nikdy, nikdy, nikdy nezopakuje. Nikdy," zdôraznila Ons Jabeurová deň pred začiatkom turnaja.

Ons Jabeurová poslala do sveta silný odkaz a celé štartové pole podujatia s ňou súhlasí. "Myslím si, že na to, aby ste tu podali dobrý výkon, musíte byť trochu ľahostajní k tomu, čo sa deje okolo vás. Musíte sa sústrediť len na to, aby ste hrali svoj najlepší tenis," povedala Iga Swiateková. WTA je fraška, v ktorej vystupuje kde kto Markéta Vondroušová nedávno na Instagrame zažartovala, že dvorec by si museli postaviť samotné hráčky. Nebola ďaleko od pravdy. Záverečné podujatie roka uzatvára bizarný rok na okruhu WTA, kde si všetci funkcionári pília konár pod sebou. Až do soboty ani nebolo jasné, či v tomto prípade vôbec pôjde o športové podujatie. Turnaj majsteriek v Mexiku vyzeral skôr ako obrovská plážová párty pre najlepšie hráčky. Možno aj preto v Mexiku takmer nestihli postaviť kurt. Finále WTA sa v posledných rokoch stalo viac spoločenskou udalosťou ako športovým podujatím, kde naozaj často už nie je výsledok taký dôležitý.

Hráčky na Turnaji majsteriek získavajú najviac bodov do rebríčka a najvyššie prémie hneď po grandslamoch. O víťazoch sa však veľa nehovorí, často sa zdá, že väčšiu váhu majú podujatia Masters.

A čo bolo ďalej? Len vietor... Najväčším súperom tenistiek bude zrejme vietor. V Cancúne je veterno. WTA asi túto okolnosť nebrala do úvahy, keď vyberala dejisko turnaja, a nakoniec postavila kurt pár sto metrov od oceánu. Mne by to tiež nenapadlo a som si istý, že ani vás. Okrem vetra je možno problémom samotný princíp podujatia. Otázkou je, aký význam má na konci sezóny. Odráža výsledky celého roka a prezentuje sa ako veľké finále pre najlepšie hráčky, ale už to nie je športový sviatok. Jednoducho ho nemôžete zaradiť v kalendári inam, pretože by stratilo svoj význam. Alebo môžete? Samotné podujatie možno význam má, ale zrejme nie na kurte. Tenisový rok je jednoducho príliš dlhý.