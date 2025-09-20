    Swiateková je v Soule suverénna, pri postupe do finále stratila len dva gemy

    Iga Swiateková
    Iga Swiateková (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. sep 2025 o 12:08
    Austrálčanke Jointovej udelila kanára.

    WTA Soul 2025

    dvojhra - semifinále:

    Iga Swiateková (Poľ.-1) - Maya Jointová (Austr.) 6:0, 6:2

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:4, 6:2

    SOUL. Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA v Soule.

    Svetová dvojka a najvyššie nasadená hráčka deklasovala v semifinále Austrálčanku Mayu Jointovú za 67 minút 6:0, 6:2.

    V boji o titul ju čaká Ruska Jekaterina Alexandrovová, nasadená dvojka zvíťazila nad Češkou Kateřinou Siniakovou 6:4, 6:2.

    Pre nepriaznivé počasie sa program turnaja nahustil a tenistky museli v sobotu odohrať svoje štvrťfinálové i semifinálové stretnutia.

    dnes 12:08
