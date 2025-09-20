Swiateková je v Soule suverénna, pri postupe do finále stratila len dva gemy

WTA Soul 2025
dvojhra - semifinále:
Iga Swiateková (Poľ.-1) - Maya Jointová (Austr.) 6:0, 6:2
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:4, 6:2
SOUL. Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA v Soule.
Svetová dvojka a najvyššie nasadená hráčka deklasovala v semifinále Austrálčanku Mayu Jointovú za 67 minút 6:0, 6:2.
V boji o titul ju čaká Ruska Jekaterina Alexandrovová, nasadená dvojka zvíťazila nad Češkou Kateřinou Siniakovou 6:4, 6:2.
Pre nepriaznivé počasie sa program turnaja nahustil a tenistky museli v sobotu odohrať svoje štvrťfinálové i semifinálové stretnutia.