Menšík potiahol Európu v úvodnom dni Laver Cupu, s Alcarazom ovládli aj štvorhru

Laver Cup po 1. dni
Európa - Svet 3:1
Casper Ruud (Nór.) - Reilly Opelka (USA) 6:4, 7:6 (4)
Jakub Menšík (ČR) - Alex Michelsen (USA) 6:1, 6:7 (3), 10:8
Flavio Cobolli (Tal.) - Joao Fonseca (Braz.) 4:6, 3:6
Carlos Alcaraz, Jakub Menšík (Šp./ČR) - Taylor Fritz, Alex Michelsen (USA) 7:6 (7), 6:4
SAN FRANCISCO. Tenisti Tímu Európy viedli po prvom dni na Laver Cupe v San Franciscu nad Výberom sveta 3:1.
O dva body Európanov sa postaral Čech Jakub Menšík, ktorý vyhral svoju dvojhru a uspel aj vo štvorhre spoločne s lídrom svetového rebríčka Carlosom Alcarazom.
O úvodný bod sa postaral Nór Casper Ruud, ktorý zvíťazil nad Američanom Reillym Opelkom 6:4, 7:6 (4).
Následne pridal druhý Menšík, ktorý zdolal ďalšieho domáceho hráča Alexa Michelsena po dramatickom boji 6:1, 6:7 (3) a 10:8.
„Vždy je to nápor na nervy, no som šťastný, že som zostal koncentrovaný až do konca,“ povedal podľa AFP 20-ročný Menšík.
Výber sveta potom znížil vďaka Joaovi Fonsecovi, Brazílčan si v tretej dvojhre poradil s Talianom Flaviom Cobollim 6:4, 6:3. Fonseca sa stal vo veku 19 rokov najmladším hráčom v histórii, ktorý sa predstavil na Laver Cupe.
Následne vrátili Európanom dvojbodový náskok Alcaraz s Menšíkom, ktorí vyhrali vo štvorhre nad americkým duom Taylor Fritz, Alex Michelsen 7:6 (7), 6:4.
Víťazom duelu v Chase Center sa stane tím, ktorý ako prvý dosiahne 13 bodov. Európa vyhrala päť z úvodných siedmich edícií Laver Cupu. Obhajuje aj vlaňajšie prvenstvo z Berlína, kde zdolala Tím sveta 13:11.