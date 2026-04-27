VIDEO: Sabalenková po trojsetovom boji pokračuje. Švajčiarka so slovenskými koreňmi končí

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Madride.
Svetová jednotka zvíťazila v osemfinále nad štrnástou nasadenou Japonkou Naomi Osakovou po trojsetovom boji 6:7 (1), 6:3 a 6:2.
Jej ďalšou súperkou bude Američanka Hailey Baptisteová, ktorá vyradila jedenástu nasadenú Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú po výsledku 6:1, 6:7 (14), 6:3.
Do štvrťfinále postúpila aj Kanaďanka Leylah Fernandezová, 24. nasadená hráčka zdolala Annu Liovú z USA hladko 6:3, 6:2.
WTA Madrid 2026
Dvojhra - osemfinále:
Leylah Fernandezová (Kan.-24) - Ann Liová (USA-31) 6:3, 6:2
Hailey Baptisteová (USA-30) - Belinda Benčičová (Švaj.-11) 6:1, 6:7 (14), 6:3
Karolína Plíšková (ČR) - Solana Sierrová (Arg.) 6:4, 6:3
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Naomi Osaková (Jap.-14) 6:7 (1), 6:3, 6:2