    VIDEO: Sabalenková po trojsetovom boji pokračuje. Švajčiarka so slovenskými koreňmi končí

    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. apr 2026 o 15:48
    ShareTweet0

    Jej ďalšou súperkou bude Američanka Hailey Baptisteová.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Madride.

    Svetová jednotka zvíťazila v osemfinále nad štrnástou nasadenou Japonkou Naomi Osakovou po trojsetovom boji 6:7 (1), 6:3 a 6:2.

    Jej ďalšou súperkou bude Američanka Hailey Baptisteová, ktorá vyradila jedenástu nasadenú Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú po výsledku 6:1, 6:7 (14), 6:3.

    VIDEO: Sabalenková - Osaková

    Do štvrťfinále postúpila aj Kanaďanka Leylah Fernandezová, 24. nasadená hráčka zdolala Annu Liovú z USA hladko 6:3, 6:2.

    WTA Madrid 2026

    Dvojhra - osemfinále:

    Leylah Fernandezová (Kan.-24) - Ann Liová (USA-31) 6:3, 6:2

    Hailey Baptisteová (USA-30) - Belinda Benčičová (Švaj.-11) 6:1, 6:7 (14), 6:3

    Karolína Plíšková (ČR) - Solana Sierrová (Arg.) 6:4, 6:3

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Naomi Osaková (Jap.-14) 6:7 (1), 6:3, 6:2

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Sabalenková po trojsetovom boji pokračuje. Švajčiarka so slovenskými koreňmi končí