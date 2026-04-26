VIDEO: Gauffová potrebovala na postup v Madride až tri sety. Nosková ďalej bez boja

    TASR, ČTK|26. apr 2026 o 14:54
    Americká tenistka Coco Gauffová postúpia do osemfinále antukového turnaja WTA 1000 v Madride.

    Tretia nasadená hráčka zdolala v nedeľňajšom stretnutí 3. kola Rumunku Soranu Cirsteovú v troch setoch 4:6, 7:5 a 6:1.

    Do rovnakej fázy sa dostala tiež Linda Nosková po odstúpení Ľudmily Samsonovovej z Ruska, naopak Kateřina Siniaková prehrala 3:6, 6:2 a 6:7 s Catherine McNallyovou z USA.

    Nosková mala nastúpiť proti Samsonovovej, ktorá ale na poslednú chvíľu odstúpila pre chorobu.

    Češku teraz čaká Gauffová. S víťazkou dvoch grandslamov a vlaňajšou finalistkou z Madridu zatiaľ Nosková v dvoch dueloch nezískala ani set.

    Siniaková po prehratom prvom sete bez ťažkostí v druhom vyrovnala a mala postup na dosah.

    V rozhodujúcom dejstve viedla 4:2, a aj keď McNallyová vyrovnala, tak si Češka pri vlastnom servise za stavu 5:4 vypracovala dva mečbaly. Ani jeden ale nevyužila.

    Do tajbrejku Siniaková vstúpila brejkom, ale sama potom štyrikrát stratila podanie a McNallyová pre seba skrátenú hru získala výsledkom 7:2.

    WTA Madrid 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Linda Nosková (ČR-13) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-20) bez boja

    Solana Sierrová (Arg.) - Zeynep Sonmezová (Tur.) 0:6, 6:2, 6:3

    Coco Gauffová (USA-3) - Sorana Cirsteová (Rum.-25) 4:6, 7:5, 6:1

