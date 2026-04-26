Lehečka hladko postúpil v Madride ďalej. Nerozhodila ho ani pauza kvôli kolapsu diváka

Český tenista Jiří Lehečka si zaistil účasť v osemfinále na antukovom turnaji ATP 1000 v Madride.
Jedenásty nasadený hráč zdolal v nedeľňajšom stretnutí 3. kola Alexa Michelsena z USA v dvoch setoch 6:4, 6:2.
Lehečka zápas s Michelsenom zvládol bez problémov. K zisku prvého setu mu stačil jeden brejk, v druhom dejstve dva.
Sám nečelil jedinému brejkbalu a nerozhodila ho ani krátka pauza kvôli kolapsu jedného z divákov.
Vo štvrtom kole Lehečka, ktorý pred dvoma rokmi došiel v Madride až do semifinále, nastúpi proti Talianovi Lorenzovi Musettimu, ktorý ako turnajová šestka zdolal Tallona Griekspoora z Holandska 6:4 a 7:5.
ATP Madrid 2026
Výsledky - 3. kolo:
Jiří Lehečka (ČR-11) - Alex Michelsen (USA-33) 6:4, 6:2
Lorenzo Musetti (Tal.-6) - Tallon Griekspoor (Hol.-29) 6:4, 7:5
Tomas Martin Etcheverry (Arg.-25) - Dino Prižmič (Chorv.) 2:6, 6:4, 6:3