    Lehečka hladko postúpil v Madride ďalej. Nerozhodila ho ani pauza kvôli kolapsu diváka

    Jiří Lehečka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. apr 2026 o 14:39
    Nečelil jedinému brejkbolu.

    Český tenista Jiří Lehečka si zaistil účasť v osemfinále na antukovom turnaji ATP 1000 v Madride.

    Jedenásty nasadený hráč zdolal v nedeľňajšom stretnutí 3. kola Alexa Michelsena z USA v dvoch setoch 6:4, 6:2.

    Lehečka zápas s Michelsenom zvládol bez problémov. K zisku prvého setu mu stačil jeden brejk, v druhom dejstve dva.

    Sám nečelil jedinému brejkbalu a nerozhodila ho ani krátka pauza kvôli kolapsu jedného z divákov.

    Vo štvrtom kole Lehečka, ktorý pred dvoma rokmi došiel v Madride až do semifinále, nastúpi proti Talianovi Lorenzovi Musettimu, ktorý ako turnajová šestka zdolal Tallona Griekspoora z Holandska 6:4 a 7:5.

    ATP Madrid 2026

    Výsledky - 3. kolo:

    Jiří Lehečka (ČR-11) - Alex Michelsen (USA-33) 6:4, 6:2

    Lorenzo Musetti (Tal.-6) - Tallon Griekspoor (Hol.-29) 6:4, 7:5

    Tomas Martin Etcheverry (Arg.-25) - Dino Prižmič (Chorv.) 2:6, 6:4, 6:3

    Tenis

    VIDEO: Gauffová potrebovala na postup v Madride až tri sety. Nosková ďalej bez boja
