    Nasadený Nór hladko postúpil do osemfinále. Jeho ďalším súperom bude Tsitsipas

    Casper Ruud.
    TASR|27. apr 2026 o 15:40
    ShareTweet0

    Zdolal dvadsiateho Alejandra Davidovicha Fokinu zo Španielska.

    Nórsky tenista Casper Ruud si zaistil účasť v osemfinále na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Madride.

    Dvanásty nasadený hráč zdolal v pondelkovom stretnutí 3. kola dvadsiateho Alejandra Davidovicha Fokinu zo Španielska hladko 6:3, 6:1.

    Jeho súperom v boji o štvrťfinále bude Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý si poradil s ďalším domácim hráčom Danielom Meridom takisto v dvoch setoch 6:4, 6:2.

    ATP Madrid 2026

    Výsledky - 3. kolo:

    Casper Ruud (Nór.-12) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-20) 6:3, 6:1

    Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Daniel Merida (Šp.) 6:4, 6:2

    Tenis

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Nasadený Nór hladko postúpil do osemfinále. Jeho ďalším súperom bude Tsitsipas