Nasadený Nór hladko postúpil do osemfinále. Jeho ďalším súperom bude Tsitsipas

Nórsky tenista Casper Ruud si zaistil účasť v osemfinále na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Madride.
Dvanásty nasadený hráč zdolal v pondelkovom stretnutí 3. kola dvadsiateho Alejandra Davidovicha Fokinu zo Španielska hladko 6:3, 6:1.
Jeho súperom v boji o štvrťfinále bude Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý si poradil s ďalším domácim hráčom Danielom Meridom takisto v dvoch setoch 6:4, 6:2.
ATP Madrid 2026
Výsledky - 3. kolo:
Casper Ruud (Nór.-12) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-20) 6:3, 6:1
Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Daniel Merida (Šp.) 6:4, 6:2