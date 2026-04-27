Španielsko má ďalší veľký tenisový talent. Volá sa Rafael, ale nie podľa Nadala

Devätnásťročný Rafael Jódar sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodol stať profesionálnym tenistom po tom, čo v minulej sezóne trikrát ovládol Challenger Tour a vyhral súťaž juniorov na US Open.
Zatiaľ sa mu toto rozhodnutie vypláca, keďže už má za sebou niekoľko debutov v hlavných súťažiach vo vyšších kategóriách ATP Tour.
Jódar sa narodil 17. septembra 2006 v španielskom Madride. Tenisu sa začal venovať doma od svojich štyroch rokov.
Odvtedy si tento šport zamiloval a jeho idolom je Rafael Nadal. Trénuje ho otec, stredoškolský učiteľ telesnej výchovy, ktorý sa v mladosti venoval basketbalu.
Svoje meno nedostal podľa slávneho španielskeho tenistu, ale na základe rodinnej tradície, keďže jeho otec, starý otec aj prastarý otec sa volali Rafael.
Juniorská kariéra
Rafael Jódar získal v júni 2024 trofej z prestížneho trávnatého turnaja do 18 rokov v anglickom Roehamptone. Následne sa zúčastnil na juniorskom Wimbledone, kde bol posledným Španielom v hlavnej súťaži a prebojoval sa až do štvrťfinále.
O dva mesiace neskôr ovládol juniorské US Open ako dvanásty nasadený hráč, keď vo štvrťfinále porazil druhého nasadeného Američana Kaylana Biguna a v semifinále zdolal turnajovú trojku z Japonska Reia Sakamota
Vo finále našiel recept na nasadenú jednotku, Nóra Nicolaia Budkova Kjaera, a zvíťazil 2:6, 6:2, 7:6.
VIDEO: Zostrih finále juniorského finále US Open 2024
Vysoká škola
Mladý Španiel nastúpil na Virgínsku univerzitu pred dvoma rokmi a ako študent prvého ročníka získal ocenenie nováčik roka za pôsobivé výkony počas univerzitnej sezóny 2024/2025.
Sezóna 2025 bola pre Rafaela Jódara prelomová, keďže na konci predchádzajúceho roka bol na 896. mieste svetového rebríčka ATP Tour. O rok neskôr sa posunul už na 168. pozíciu. Bol totiž úspešný na ATP Challenger Tour, kde získal tri tituly.
Prvý v auguste 2025 na turnaji v gréckom meste Hersonissos, keď vo finále porazil turnajovú šestku, Francúza Dana Addeda, 6:4, 6:2.
V októbri najprv vyhral na turnaji v americkom Lincolne a o 14 dní neskôr aj v Charlottesville. V oboch prípadoch sa vo finále stretol s domácim hráčom Martinom Dammom. Prvýkrát ho Jódar porazil 6:7, 6:3, 6:3 a druhýkrát po dvoch setoch 6:3, 7:6.
Stal sa tak tretím španielskym tínedžerom, ktorý vyhral aspoň tri challengerové tituly, čím sa pridal ku Carlosovi Alcarazovi a Nicolásovi Almagrovi Sánchezovi.
V novembri sa Rafael oficiálne kvalifikoval na Next Gen ATP Finals 2025. Vo svojom úvodnom zápase odvrátil štyri mečbaly, čím si zabezpečil víťazstvo nad nasadeným hráčom Learnerom Tienom (neskorším šampiónom).
Následne podľahol nórskemu tenistovi Nicolaiovi Budkovovi Kjaerovi, s ktorým sa stretol aj vo finále juniorského US Open 2024.
V poslednom zápase skupiny zvíťazil nad krajanom a priateľom Martínom Landalucem. Do ďalšej fázy turnaja sa však nedostal pre prehru s Kjaerom.
V decembri 2025 Jódar oznámil, že sa stáva profesionálom na plný úväzok.
Debuty na ATP Tour
V januári tohto roka debutoval na Australian Open ako kvalifikant, pričom v prvom kole zaznamenal svoje prvé víťazstvo v hlavnej súťaži proti Reimu Sakamotovi. Následne ho vyradil český hráč Jakub Menšík.
O dva mesiace neskôr sa vďaka voľnej karte dostal do hlavnej súťaže turnaja Masters 1000 v Indian Wells, kde však hneď v úvodnom zápase podľahol Alejandrovi Tabilovi 1:6, 2:6.
V polovici marca sa kvalifikoval na ďalší turnaj kategórie Masters 1000, konkrétne Miami Open. Najprv porazil kvalifikanta Yannicka Hanfmanna z Nemecka, následne aj Austrálčana Aleksandara Vukiča, čím sa prebojoval do tretieho kola.
V ňom však prehral s Argentínčanom Tomásom Martínom Etcheverrym. Na konci marca sa Jódar dostal do prvej stovky rebríčka ATP.
Prvý titul
Na svoje marcové úspechy nadviazal aj v marockom Marrákeši, kde získal svoj premiérový titul na ATP Tour.
Postupne porazil Dušana Lajovića, nasadenú štvorku Tomáša Macháča a v treťom kole mu za stavu 2:6, 0:2 vzdal zápas Francúz Alexandre Muller.
Následne zdolal Argentínčana Camila Uga Carabelliho a vo finále si poradil s ďalším Argentínčanom Marcom Trungellitim za 70 minút 6:3, 6:2.
Po tomto víťazstve sa Rafael vyšplhal na 57. miesto rebríčka. O dva týždne neskôr, konkrétne 20. apríla, sa dostal do prvej päťdesiatky rebríčka ATP vo dvojhre po tom, čo sa prvýkrát prebojoval do semifinále turnaja ATP 500 ako držiteľ voľnej karty na domácej pôde v Barcelone.
VIDEO: Zostrih zápasu Fonseca - Jódar na turnaji v Madride
Domáce prostredie
Tento týždeň debutoval vďaka voľnej karte aj na svojom domácom turnaji Masters v Madride, kde v prvom kole porazil Holanďana Jespera De Jonga 2:6, 7:5, 6:4.
Ikonický štadión Caja Mágica je pritom len dvanásť kilometrov od jeho bydliska a ako malý sem chodieval s rodičmi na turnaj ako fanúšik.
V druhom kole si poradil aj s nasadenou päťkou Alexom De Minaurom za hodinu a 15 minút 6:3, 6:1.
„Dnes som si chcel predovšetkým užiť zápas, pretože proti súperovi, akým je Alex, nehráš každý deň. Pred všetkými ľuďmi, ktorí prišli fandiť, som sa snažil si ten moment vychutnať.
Vedel som, že si to musím užiť, a ak sa naskytne šanca, musím ju využiť. Vedel som, že to bude ťažké, pretože skóre neodráža, aký náročný bol ten zápas.
V druhom sete sa mu podarilo vrátiť do hry, ale boli tam kľúčové momenty, ktoré sa mi podarilo zvrátiť vo svoj prospech. To rozhodlo o výsledku zápasu,“ povedal Jódar po zápase.
V ďalšom kole si zmeral sily s brazílskym talentom a rovesníkom Joaom Fonsecom, ktorého zdolal po trojsetovej bitke 7:6 (4), 4:6 a 6:1. O postup do štvrťfinále vyzve českého tenistu Víta Kopřivu.
Autorka píše pre portál tbtennis.cz