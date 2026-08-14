    Mladá Češka nemala so svojou krajankou zľutovanie. Plíškovej v prvom sete uštedrila kanára

    Česká tenistka Sára Bejleková.
    Česká tenistka Sára Bejleková. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    ČTK|14. aug 2026 o 18:25
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    Skúsená Karolína Plíšková uhrala v celom zápase iba dva gemy.

    Tenistka Sára Bejleková zmietla v Cincinnati bývalú svetovú jednotku Karolínu Plíškovú a po výhre 6:0, 6:2 postúpila do druhého kola. V ňom narazí na ďalšiu krajanku Barboru Krejčíkovú.

    Šampiónka turnaja z roku 2016 Plíšková získala prvý gem až za stavu 0:2 v druhom sete vďaka jedinému brejku. Sama naopak prišla o podanie aj kvôli ôsmim dvojchybám celkovo šesťkrát.

    Dvadsaťročná Bejleková premenila po hodine a piatich minútach prvý mečbal. O 14 rokov staršej súperke, ktorá je v rebríčku WTA o 22 miest nižšie, oplatila júnovú trojsetovú porážku z premiérového vzájomného súboja v Nottinghame.

    V rovnakej fáze sa predstaví aj Bejlekovej rovesníčka a krajanka Nikola Bartůňková, ktorá vyradila po trojsetovej bitke Arménku Alinu Charajevovú 4:6, 6:4, 6:3

    WTA Cincinnati 2026

    Dvojhra - 1. kolo:

    Sara Bejleková (ČR) - Karolína Plíšková (ČR) 6:0, 6:2

    Nikola Nikola Bartůňková (ČR) - Alina Charajevová (Arm.) 4:6, 6:4, 6:3

    Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Anna Bondarová (Maď.) 6:3, 7:6 (5)

    Daria Snigurová (Ukr.) - Julia Starodubcevová (Ukr.) 6:4, 6:3

    Lucrezia Stefaniniová (Tal.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - skreč Cocciarettová

    Tenis

    Tenis

    Česká tenistka Sára Bejleková.
    Česká tenistka Sára Bejleková.
    Mladá Češka nemala so svojou krajankou zľutovanie. Plíškovej v prvom sete uštedrila kanára
    dnes 18:25
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