Mladá Češka nemala so svojou krajankou zľutovanie. Plíškovej v prvom sete uštedrila kanára

Tenistka Sára Bejleková zmietla v Cincinnati bývalú svetovú jednotku Karolínu Plíškovú a po výhre 6:0, 6:2 postúpila do druhého kola. V ňom narazí na ďalšiu krajanku Barboru Krejčíkovú.
Šampiónka turnaja z roku 2016 Plíšková získala prvý gem až za stavu 0:2 v druhom sete vďaka jedinému brejku. Sama naopak prišla o podanie aj kvôli ôsmim dvojchybám celkovo šesťkrát.
Dvadsaťročná Bejleková premenila po hodine a piatich minútach prvý mečbal. O 14 rokov staršej súperke, ktorá je v rebríčku WTA o 22 miest nižšie, oplatila júnovú trojsetovú porážku z premiérového vzájomného súboja v Nottinghame.
V rovnakej fáze sa predstaví aj Bejlekovej rovesníčka a krajanka Nikola Bartůňková, ktorá vyradila po trojsetovej bitke Arménku Alinu Charajevovú 4:6, 6:4, 6:3
WTA Cincinnati 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Sara Bejleková (ČR) - Karolína Plíšková (ČR) 6:0, 6:2
Nikola Nikola Bartůňková (ČR) - Alina Charajevová (Arm.) 4:6, 6:4, 6:3
Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Anna Bondarová (Maď.) 6:3, 7:6 (5)
Daria Snigurová (Ukr.) - Julia Starodubcevová (Ukr.) 6:4, 6:3
Lucrezia Stefaniniová (Tal.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - skreč Cocciarettová