    VIDEO: Menšík zvládol štvorhru po boku Alcaraza. Európa zatiaľ prevyšuje svet

    Carlos Alcaraz a Jakub Menšík.
    Carlos Alcaraz a Jakub Menšík. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|26. sep 2026 o 08:06
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    Menšík vo dvojhre srtratil jediný bod pre európsky výber.

    Laver Cup 2026

    Európa - Svet 3:1 po 1. dni

    • Casper Ruud (Nór.) - Francisco Cerundolo (Arg.) 6:7 (4), 6:4, 10:8
    • Jakub Menšík (ČR) - Brandon Nakashima (USA) 1:6, 6:3, 7:10
    • Rafael Jodar (Šp.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:2, 6:3
    • Carlos Alcaraz, Jakub Menšík (Šp./ČR) - Taylor Fritz, Alexander Bublik (USA/Kaz.) 6:4, 6:4

    Jakub Menšík si v úvodný deň Laver Cupu pripísal prehru i víťazstvo. Český tenista najprv prehral vo dvojhre s Američanom Brandonom Nakashimom 1:6, 6:3, 7:10, na záver dnešného programu tímovej exhibície ale v Londýne pridal víťazstvo vo štvorhre po boku Carlosa Alcaraza.

    So španielskym spoluhráčom porazili dvojicu Alexander Bublik, Taylor Fritz 6:4, 6:4. Tím Európy po prvom dni vedie nad výberom sveta 3:1.

    Úvodný bod pre Európu vybojoval Casper Ruud. Nórsky tenista zdolal Argentínčana Francisca Cerúndola po viac ako dvoch hodinách 6:7, 6:4, 10:8.

    V tretej dvojhre pridal druhý bod Európanov Španiel Rafael Jódar, ktorý porazil Alexandra Bublika z Kazachstanu 6:2, 6:3.

    Menšíkovi sa nástup do druhej dvojhry nevydaril. V úvode dvakrát prišiel o podanie, rýchlo prehrával 0:5 a prvý set stratil za necelú polhodinu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz, Menšík - Fritz, Bublik

    V druhom zlepšil servis a vďaka jedinému využitému brejkbalu zápas vyrovnal. V supertajbrejku ale koncovku lepšie zvládol Američan, ktorý je vo svetovom rebríčku o miesto za Menšíkom.

    Český tenista v zápase doplatil na vyšší počet nevynútených chýb. Nazbieral ich 28, zatiaľ čo súper len 11. Menšíka tak nezachránilo ani 18 víťazných loptičiek oproti 13 Nakashimovým.

    Vo štvorhre si Menšík s Alcarazom zopakovali úspešnú spoluprácu z minulého ročníka. Američana Fritza s Bublikom, ktorý do zápasu nastúpil len chvíľu po porážke s Jódarom, zdolali za hodinu a pol.

    Víťazstvo malo pre tímy hodnotu jedného bodu. V sobotu budú výhry ocenené dvoma bodmi, v nedeľu tromi. Zvíťazí výber, ktorý ako prvý získa 13 bodov.

    Tenis

    Tenis

    Carlos Alcaraz a Jakub Menšík.
    Carlos Alcaraz a Jakub Menšík.
    VIDEO: Menšík zvládol štvorhru po boku Alcaraza. Európa zatiaľ prevyšuje svet
    dnes 08:06
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