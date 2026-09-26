VIDEO: Menšík zvládol štvorhru po boku Alcaraza. Európa zatiaľ prevyšuje svet

Laver Cup 2026
Európa - Svet 3:1 po 1. dni
- Casper Ruud (Nór.) - Francisco Cerundolo (Arg.) 6:7 (4), 6:4, 10:8
- Jakub Menšík (ČR) - Brandon Nakashima (USA) 1:6, 6:3, 7:10
- Rafael Jodar (Šp.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:2, 6:3
- Carlos Alcaraz, Jakub Menšík (Šp./ČR) - Taylor Fritz, Alexander Bublik (USA/Kaz.) 6:4, 6:4
Jakub Menšík si v úvodný deň Laver Cupu pripísal prehru i víťazstvo. Český tenista najprv prehral vo dvojhre s Američanom Brandonom Nakashimom 1:6, 6:3, 7:10, na záver dnešného programu tímovej exhibície ale v Londýne pridal víťazstvo vo štvorhre po boku Carlosa Alcaraza.
So španielskym spoluhráčom porazili dvojicu Alexander Bublik, Taylor Fritz 6:4, 6:4. Tím Európy po prvom dni vedie nad výberom sveta 3:1.
Úvodný bod pre Európu vybojoval Casper Ruud. Nórsky tenista zdolal Argentínčana Francisca Cerúndola po viac ako dvoch hodinách 6:7, 6:4, 10:8.
V tretej dvojhre pridal druhý bod Európanov Španiel Rafael Jódar, ktorý porazil Alexandra Bublika z Kazachstanu 6:2, 6:3.
Menšíkovi sa nástup do druhej dvojhry nevydaril. V úvode dvakrát prišiel o podanie, rýchlo prehrával 0:5 a prvý set stratil za necelú polhodinu.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz, Menšík - Fritz, Bublik
V druhom zlepšil servis a vďaka jedinému využitému brejkbalu zápas vyrovnal. V supertajbrejku ale koncovku lepšie zvládol Američan, ktorý je vo svetovom rebríčku o miesto za Menšíkom.
Český tenista v zápase doplatil na vyšší počet nevynútených chýb. Nazbieral ich 28, zatiaľ čo súper len 11. Menšíka tak nezachránilo ani 18 víťazných loptičiek oproti 13 Nakashimovým.
Vo štvorhre si Menšík s Alcarazom zopakovali úspešnú spoluprácu z minulého ročníka. Američana Fritza s Bublikom, ktorý do zápasu nastúpil len chvíľu po porážke s Jódarom, zdolali za hodinu a pol.
Víťazstvo malo pre tímy hodnotu jedného bodu. V sobotu budú výhry ocenené dvoma bodmi, v nedeľu tromi. Zvíťazí výber, ktorý ako prvý získa 13 bodov.