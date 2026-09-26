Češky spoznali súperky vo finále PBJK. Talianky padli už po úvodných dvojhrách

Pohár Billie Jean Kingovej - semifinále
Ukrajina - Taliansko 2:0
- Angelina Kalininová - Tyra Caterina Grantová 6:3, 6:4
- Jelina Svitolinová - Jasmine Paoliniová 6:2, 6:2
Ukrajinské tenistky vyzvú vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej reprezentantky Česka. Rozhodlo o tom ich sobotňajšie víťazstvo na finálovom turnaji v čínskom Šen-čene nad víťazkami uplynulých dvoch ročníkov z Talianska 2:0.
Ukrajinky rozhodli o svojom triumfe už vo dvojhrách. Prvý bod pre Ukrajinu zariadila Angelina Kalininová, ktorá si poradila s Tyrou Caterinou Grantovou 6:3, 6:4.
Neskôr v súboji tímových jednotiek vyhrala Jelina Svitolinová nad Jasmine Paoliniovou presvedčivo 6:2, 6:2.
Češky v piatok rovnakým výsledkom vyradili Veľkú Britániu. Vo finále môžu získať siedmu trofej na tomto prestížnom podujatí v histórii samostatnosti. Ukrajinky čaká premiérové finále.