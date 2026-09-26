Češky spoznali súperky vo finále PBJK. Talianky padli už po úvodných dvojhrách

Jelena Svitolinová oslavuje postup Ukrajiny do finále Pohára Billie Jean Kingovej.
Jelena Svitolinová oslavuje postup Ukrajiny do finále Pohára Billie Jean Kingovej. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2026 o 15:12
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Do finále sa premiérovo pozrú hráčky Ukrajiny.

Pohár Billie Jean Kingovej - semifinále

Ukrajina - Taliansko 2:0

  • Angelina Kalininová - Tyra Caterina Grantová 6:3, 6:4
  • Jelina Svitolinová - Jasmine Paoliniová 6:2, 6:2

Ukrajinské tenistky vyzvú vo finále Pohára Billie-Jean Kingovej reprezentantky Česka. Rozhodlo o tom ich sobotňajšie víťazstvo na finálovom turnaji v čínskom Šen-čene nad víťazkami uplynulých dvoch ročníkov z Talianska 2:0.

Ukrajinky rozhodli o svojom triumfe už vo dvojhrách. Prvý bod pre Ukrajinu zariadila Angelina Kalininová, ktorá si poradila s Tyrou Caterinou Grantovou 6:3, 6:4.

Neskôr v súboji tímových jednotiek vyhrala Jelina Svitolinová nad Jasmine Paoliniovou presvedčivo 6:2, 6:2.

Češky v piatok rovnakým výsledkom vyradili Veľkú Britániu. Vo finále môžu získať siedmu trofej na tomto prestížnom podujatí v histórii samostatnosti. Ukrajinky čaká premiérové finále.

Billie Jean King Cup

    Jelena Svitolinová oslavuje postup Ukrajiny do finále Pohára Billie Jean Kingovej.
    Jelena Svitolinová oslavuje postup Ukrajiny do finále Pohára Billie Jean Kingovej.
    Češky spoznali súperky vo finále PBJK. Talianky padli už po úvodných dvojhrách
    dnes 15:12
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