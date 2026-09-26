VIDEO: Zverev začaľ sľubne, ale poľavil. Európa v Laver Cupe stratila vedenie

Laver Cup 2026 - 2. hrací deň
Európa - Svet 3:5
Flavio Cobolli (Tal.) - Learner Tien (USA) 3:6, 6:2, 7:10
Alexander Zverev (Nem.) - Alex De Minaur 6:2, 6:7 (5), 9:11
Tím Svet vedie nad výberom Európy po šiestich zápasoch tenisového podujatia Laver Cup v Londýne 5:3.
Dva body a vyrovnanie zabezpečil „svetu“ Američan Learner Tien, ktorý zdolal Taliana Flavia Cobolliho 6:3, 2:6, 10:7.
Do vedenia poslal tím kapitána Andreho Agassiho v sobotu podvečer Austrálčan Alex De Minaur triumfom nad svetovou dvojkou Alexanderom Zverevom z Nemecka 2:6, 7:6 (5), 11:9.
VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - De Minaur
V rovnaký deň je na programe ešte jedna dvojhra a v nej Američan Taylor Fritz vyzve Španiela Carlosa Alcaraza.
Program druhého hracieho dňa zakončí štvorhra, v ktorej Zverev po boku Nóra Caspera Ruuda nastúpia proti americko-kazašskej dvojici Brandon Nakashima, Alexander Bublik.
Druhý hrací deň Laver Cupu odmeňuje za výhru jedného duelu dvoma bodmi, pričom víťaza určí až záverečný tretí deň.
V ňom sa bude hrať v každom stretnutí o tri body a celkový triumf dosiahne tím, ktorý skôr nazbiera ako prvý 13 bodov.