    VIDEO: Zverev začaľ sľubne, ale poľavil. Európa v Laver Cupe stratila vedenie

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. sep 2026 o 19:29
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    Vyrovnať stav môže Carlos Alcaraz.

    Laver Cup 2026 - 2. hrací deň

    Európa - Svet 3:5

    Flavio Cobolli (Tal.) - Learner Tien (USA) 3:6, 6:2, 7:10

    Alexander Zverev (Nem.) - Alex De Minaur 6:2, 6:7 (5), 9:11

    Tím Svet vedie nad výberom Európy po šiestich zápasoch tenisového podujatia Laver Cup v Londýne 5:3.

    Dva body a vyrovnanie zabezpečil „svetu“ Američan Learner Tien, ktorý zdolal Taliana Flavia Cobolliho 6:3, 2:6, 10:7.

    Do vedenia poslal tím kapitána Andreho Agassiho v sobotu podvečer Austrálčan Alex De Minaur triumfom nad svetovou dvojkou Alexanderom Zverevom z Nemecka 2:6, 7:6 (5), 11:9.

    VIDEO: Zostrih zápasu Zverev - De Minaur

    V rovnaký deň je na programe ešte jedna dvojhra a v nej Američan Taylor Fritz vyzve Španiela Carlosa Alcaraza.

    Program druhého hracieho dňa zakončí štvorhra, v ktorej Zverev po boku Nóra Caspera Ruuda nastúpia proti americko-kazašskej dvojici Brandon Nakashima, Alexander Bublik.

    Druhý hrací deň Laver Cupu odmeňuje za výhru jedného duelu dvoma bodmi, pričom víťaza určí až záverečný tretí deň.

    V ňom sa bude hrať v každom stretnutí o tri body a celkový triumf dosiahne tím, ktorý skôr nazbiera ako prvý 13 bodov.

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev
    Alexander Zverev
    VIDEO: Zverev začaľ sľubne, ale poľavil. Európa v Laver Cupe stratila vedenie
    dnes 19:29
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