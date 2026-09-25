    Skvelá Pohánková pokračuje za svojím snom. Vo štvrťfinále odvrátila aj dva mečbaly

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    Sportnet|25. sep 2026 o 21:04
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    Pohánková sa premiérovo v kariére pozrie medzi TOP 200 rebríčka WTA.

    WTA 125 Porto 2026

    Dvojhra žien - štvrťfinále:

    Mia Pohánková (SR) - Katie Swanová (V. Brit.-9) 3:6, 7:5, 6:1

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila na turnaji WTA 125 v portugalskom Porte už do semifinále.

    Vo štvrťfinálovom zápase si poradila s nasadenou deviatkou Katie Swanovou v troch setoch 3:6, 7:5 a 6:1.

    Pohánková v druhom sete odvrátila aj dva mečbaly za stavu 4:5, odvtedy dovolila súperke vyhrať už len jediný gem.

    V semifinále sa Slovenka stretne s nasadenou jednotkou a 87. ženou rebríčka, Mariou Timofeevovou z Uzbekistanu.

    Pohánková sa vďaka postupu medzi štyri najlepšie posunula v rebríčku už na 193. miesto a premiérovo v kariére sa pozrie medzi najlepších 200 hráčok sveta.

    Ak by sa jej podarilo zvíťaziť v Porte, posunula by sa už na 157. miesto, tesne za slovenskú jednotku Rebeccu Šramkovú.

    Tenis

    Tenis

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
    Skvelá Pohánková pokračuje za svojím snom. Vo štvrťfinále odvrátila aj dva mečbaly
    pi 21:04
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