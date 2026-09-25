Skvelá Pohánková pokračuje za svojím snom. Vo štvrťfinále odvrátila aj dva mečbaly

WTA 125 Porto 2026
Dvojhra žien - štvrťfinále:
Mia Pohánková (SR) - Katie Swanová (V. Brit.-9) 3:6, 7:5, 6:1
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila na turnaji WTA 125 v portugalskom Porte už do semifinále.
Vo štvrťfinálovom zápase si poradila s nasadenou deviatkou Katie Swanovou v troch setoch 3:6, 7:5 a 6:1.
Pohánková v druhom sete odvrátila aj dva mečbaly za stavu 4:5, odvtedy dovolila súperke vyhrať už len jediný gem.
V semifinále sa Slovenka stretne s nasadenou jednotkou a 87. ženou rebríčka, Mariou Timofeevovou z Uzbekistanu.
Pohánková sa vďaka postupu medzi štyri najlepšie posunula v rebríčku už na 193. miesto a premiérovo v kariére sa pozrie medzi najlepších 200 hráčok sveta.
Ak by sa jej podarilo zvíťaziť v Porte, posunula by sa už na 157. miesto, tesne za slovenskú jednotku Rebeccu Šramkovú.