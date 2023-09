Sabalenkovú nerozhodil ani kanár, česká tenistka stroskotala na vychádzajúcej hviezde

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open.

Keysová si cez prestávku vypýtala lekárske ošetrenie mimo kurtu. Vo vyrovnanom treťom sete, keď bolo na oboch hráčkach už badať únavu, sa dostala na koňa Američanka, no brejk do stavu 4:2 nepotvrdila, keď sa na returne vytiahla jej súperka.

Prvé finále pre nastávajúcu jednotku

"Myslela som si, že tajbrejk sa hrá do sedem, bolo to šialené, ale tím ma opravil. Musela som sa sústrediť až do konca.

Madison hrala úžasný tenis a vlastne ani neviem, ako som to dokázala otočiť v môj prospech.

Znamená to pre mňa veľmi veľa a ste úžasní diváci," povedala bezprostredne na kurte dvadsaťpäťročná Bieloruska, ktorej to vo Flushing Meadows vyšlo na tretí pokus.

Vlani i predvlani skončila v semifinále. Proti Gauffovej zabojuje o druhý tohtoročný grandslamový titul, v januári vyhrala Australian Open.

Dvadsaťosemročná Keysová si zahrala o titul v roku 2017, keď nestačila na krajanku Sloane Stephensovú (3:6, 0:6).

O rok neskôr vypadla v semifinále. Keysová bola po prehre so Sobolenkovou zdrvená, na pozápasovej tlačovej konferencii sa rozplakala.

"Snažila som sa vydať maximum, hrať najlepšie, ako viem. Nič viac sa nedalo urobiť.

Myslím si, že každý by pred turnajom bral účasť v semifinále a bol by z toho skutočne nadšený. No teraz to veľmi bolí," citovala Američanku agentúra AFP.