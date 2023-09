Aktivisti narušili semifinále US Open, jeden z nich si prilepil bosé nohy o podlahu

NEW YORK. Štyria klimatickí aktivisti, ktorí narušili priebeh úvodného semifinále ženskej dvojhry na tenisovom US Open, skončili vo väzbe.

Diváci pritom kričali "vyhoďte ich". Troch z nich odviedli bez ďalších incidentov, no čoskoro bolo jasné, že so štvrtým, ktorý sa prilepil, to nebude také jednoduché.

"Iba sa s nimi zhovárajú, alebo ich aj odvedú?" pýtala sa Gauffová rozhodkyne Alison Hughesovej.

Neskôr sa obrátila na svojho trénera Brada Gilberta a ten obratom zakričal na turnajového rozhodcu Jakea Garnera: "Toto je zlý vtip."

Obe hráčky nakoniec zišli do útrob štadióna a hra pokračovala až po 49 minútach. "Len som chcela zísť z kurtu a trochu sa zahriať a nestáť tam," uviedla Muchová.