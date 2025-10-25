    Sinner sa bez problémov prebojoval vo Viedni do finále. Vyzve nasadenú dvojku z Nemecka

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    25. okt 2025 o 18:46
    Alexander Zverev zdolal Lorenza Musettiho.

    VIEDEŇ. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP vo Viedni.

    V semifinále zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad trojkou „pavúka" Austrálčanom Alexom de Minaurom 6:3, 6:4.

    V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti druhému nasadenému Nemcovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý zdolal Taliana Lorenza Musettiho 6:4, 7:5.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - de Minaur

    ATP Viedeň 2025

    Dvojhra - semifinále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex de Minaur (Austr.-3) 6:3, 6:4

    Alexander Zverev (Nem.-2) - Lorenzo Musetti (Tal.-4) 6:4, 7:5

    dnes 18:46
