Sinner sa bez problémov prebojoval vo Viedni do finále. Vyzve nasadenú dvojku z Nemecka

VIEDEŇ. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP vo Viedni.
V semifinále zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad trojkou „pavúka" Austrálčanom Alexom de Minaurom 6:3, 6:4.
V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti druhému nasadenému Nemcovi Alexandrovi Zverevovi, ktorý zdolal Taliana Lorenza Musettiho 6:4, 7:5.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - de Minaur
ATP Viedeň 2025
Dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Alex de Minaur (Austr.-3) 6:3, 6:4
Alexander Zverev (Nem.-2) - Lorenzo Musetti (Tal.-4) 6:4, 7:5