Slovenky prehrávajú s Taliankami už 0:2, set nezískala ani Hrunčáková

Viktória Hrunčáková: "V dôležitých momentoch zahrala Trevisanová veľmi dobre, alebo ja som urobila chybu. Zlomový bol tajbrejk prvého setu. Napriek prehre si môžem z tohto zápasu zobrať veľa pozitívnych veci. Výborne som podávala, dobre som sa na dvorci pohybovala. V tímových súťažiach sa vždy dokážem nakopnúť k dobrým výkonom. Dala som do toho všetko, no nevyšlo to."

Matej Lipták, kapitán Slovenska: "Sobotňajšie zápasy budú úplne iné, Talianky ešte potrebujú získať tretí bod. Zápas medzi Viki a Trevisanovou bol o pár loptách, lámal sa v tajbrejku. Viki mala na konci prvého setu momentum, mali sme dobrý koncept pokiaľ ide o servis, postupne sa zlepšila na returne. V rozhodujúcich momentoch mala trochu zdravotné problémy. V druhom sete to nevzdala ani za stavu 0:3, boli tam šance to zvrátiť. Taký dobrý výkon na harde som od Trevisanovej nečakal. Giorgiová ukázala svoj potenciál, keď má svoj deň, tak sa s ňou ťažko hrá. Niektoré lopty trafila naozaj brutálne aj s prispením šťastia. V druhom sete sa začali hrať trochu výmeny, no s novými loptami Giorgiová opäť dominovala."

Martina Trevisanová: "Víťazstvo Camily ma povzbudilo, vždy je lepšie nastúpiť za stavu 1:0. Vedela som, že proti Hrunčákovej to bude ťažké. V prvom sete som nevyužila veľa brejkbalov, znervóznela som, no našťastie som to zvládla. Dôležité bolo, že v tajbrejku som dokázala otočiť z 1:4. Dala som do toho srdce, bojovala som o každú loptičku."

Tathiana Garbinová, kapitánka Talianska: "Martina odviedla skvelú robotu, som na ňu hrdá. Nemala to jednoduché, lebo Hrunčáková výborne podávala i returnovala. Camila hrala neuveriteľne dobre a potvrdila, že ak má formu, dokáže zdolať ktorúkoľvek hráčku na svete."