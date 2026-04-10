Slovenky začali proti Portugalkám dominante. Pohánková nestratila ani jeden gem

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna
Slovensko - Portugalsko 1:0
Mia Pohánková - Gabriela Agra Amorimová 6:0, 6:0
Slovenské tenistky sa ujali vedenia v dueli s Portugalskom o konečné umiestnenie na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 (PBJK).
O úvodný bod sa na antuke v portugalskej Oeirase zaslúžila Mia Pohánková, ktorá v dueli tímových dvojok deklasovala Gabrielu Agrovú Amorimovú 6:0, 6:0.
V druhom singli nastúpili proti sebe Rebecca Šramková a Madalena Matiasová.
Pohánkovej skvele vyšiel úvod zápasu, keď dvakrát prelomila podanie Portugalčanky a vybudovala si náskok 4:0.
Talentovaná Slovenka dominovala vo výmenách, dokázala súperke vnútiť svoj štýl hry. V piatom geme opäť získala servis Agrovej Amorimovej a v prvom sete jej uštedrila „kanára“.
Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii vlaňajšej juniorskej wimbledonskej šampiónky, ktorá nedovolila uhrať Agrovej Amorimovej ani jediný gem.
Pohánková si tak pripísala na konto tretie singlové víťazstvo v Portugalsku. Neuspela iba v úvodnej dvojhre proti Srbke Teodore Kostovičovej.