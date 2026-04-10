Pohár Billie Jean Kingovej 2026: Pohánková udelila portugalskej súperke dva kanáre

Mia Pohánková a Gabriela Agra Amorimová dnes hrali prvú dvojhru záverečného stretnutia Slovensko - Portugalsko na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
Billie Jean King Cup Semifinále 2026
10.04.2026 o 13:06
1. kolo
Pohánková
2:0
(6:0, 6:0)
Ukončený
Amorimová
Absolútna dominancia v podaní stále iba sedemnásťročnej Mii Pohánkovej, ktorá zdoláva rovnako starú Gabrielu Amorimovú v dvoch setoch 6:0 a 6:0 už po 37 minútach!
Pre stále veľmi mladú tenistku tak ide o celkové tretie víťazstvo v rámci dvojhry na reprezentačnej úrovni, pričom po úvodnej prehre so srbskou protihráčkou upravila svoju bilanciu už na 3:1.
Naopak sedemnásťročná Amorivová zažila zrejme najhoršiu možnú premiéru v národných farbách.
Slovensko si tak v súboji s domácim Portugalskom pripisuje prvý bod, po ktorom vedie 1:0.
Koniec zápasu
6:0
Tento ritern už ale končí za zadnou čiarou a Pohánková víťazí!
40-30
Tentokrát nedokázala zareagovať na skrátenú hru a súperka odvracia aj druhý mečbol. Pohánková má ešte jeden.
40-15
Prvý mečbol zostane nevyužitý, keď Pohánková poslala úder iba do siete. Dnes jeden z jej mála nevydarených úderov.
40-0
Prichádzajú tri mečboly pre slovenskú reprezentantku!
30-0
Ďalší bod pre sedemnásťročnú tenistku.
15-0
Pohánková otvára svoje podanie ziskom bodu.
5:0
Dvojchyba ukončuje gem v prospech Pohánkovej, ktorá vedie už 5:0 a po 33 minútach pôjde podávať na víťazstvo v dnešnom zápase!
40-0
Po ďalšej nepresnosti prichádzajú tri brejkboly pre slovenskú reprezentantku.
30-0
Pohánkovej vyšla skrátená hra a znova boduje.
15-0
Zapisujeme si si ďalší dvojchybu v zápase, avšak na strane Amorimovej.
4:0
Pohánková ale následne potvrdzuje brejk, po ktorom vedie v druhom sete už 4:0. Loptička súperky totiž skončila iba za zadnou čiarou.
40-30
Tentokrát prichádza nevynútená chyba aj od Pohánkovej, ktorá posiela loptičku do autu.
40-15
Ďalšia nepresnosť zo strany portugalskej reprezentantky.
30-15
Amorimová odvracia servis súperky iba do siete, bod pre Pohánkovú.
15-15
Prichádza stav po pätnásť, keď Pohánková vytiahla eso.
0-15
Tentokrát štartuje ziskom bodu reprezentantka Portugalska.
3:0
Šiesta dvojchyba od Amorimovej uzatvára gem, pričom slovenská hráčka vedie už 3:0 a smeruje podávať!
40-0
Slovenská reprezentantka nedala súperke žiadnu šancu a po víťaznom forhende do pravej strany má k dispozícii tri brejkboly!
30-0
Ďalšia dvojchyba na strane Amorimovej. Už jej celkovo piata v dnešnom vystúpení.
15-0
Amorimová nedokázala odpáliť loptičku na druhú polovicu a tak pokračuje séria slovenskej tenistky.
2:0
Pohánková ale následne zvládla uhrať gem a potvrdzuje brejk, po ktorom vedie v druhom sete 2:0.
40-30
Prichádza prvý dvojchyba aj na slovenskej strane.
40-15
Ďalšia nepresnosť zo strany Amorimovej, bod pre Pohánkovú.
30-15
Po neúspešnom riterne prichádza celkovo 30. bod slovenskej reprezentantky v dnešnom zápase.
15-15
Výborný víťazný forhend zo strany Pohánkovej, ktorá ho poslala do ľavej časti dvorca. M8me tu stav po pätnásť.
0-15
Tentokrát začína gem úspešne práve portugalská reprezentantka.
1:0
Loptička končí za zadnou čiarou a Pohánková tak využíva hneď prvý brejkbol, navyše cez čistú hru pri podaní súperky.
40-0
Tri brejkboly pre Pohánkovú po tom, čo jej súperka poslala nepresný bekhend do pravej časti dvorca, avšak iba do autu.
30-0
Amorimová potvrdzuje svoj nevydarený vstup do zápasu, ďalší bod pre Slovenku.
15-0
Pohánková začína aj druhý set úspešným ziskom bodu.
6:0
Absolútna dominancia v podaní stále iba sedemnásťročnej Pohánkovej, ktorá uzatvára prvú sadu po výsledku 6:0 len za približne 17 minút.
40-15
Pohánková posiela víťazný úder po svojej ľavej strane a získava dva setboly!
30-15
Zahlásený aut po zakončení od Amorimovej, bod pre slovenskú reprezentantku.
15-15
Pohánková sa pokúsila o skrátenú hru, následná dohrávka výmeny sa ale skončila bodom pre jej súperku.
15-0
Mladá Slovenka pokračuje v bodovom ťažení, keď ziskom bodu štartuje aj svoje podanie.
5:0
Tretí brejkbol už ale Pohánková využíva a vedie 5:0, pričom sledovať budeme jej podávanie na víťazstvo v prvom sete!
40-30
Po druhom servise súperky si Slovenka verila, jej ritern do pravej časti dvorca dopadá tesne za čiaru.
40-15
Pohánková robila čo mohla, ubrániť sa už ale nedokázala. Amorimová odvracia prvý brejkbol.
40-0
Pohánková pridáva zisk ďalších troch brejkbolov!
30-0
Amorimová nevstúpila do dnešného stretnutia ideálne, navyše robí už svoju štvrtú dvojchybu v dnešnom zápase.
15-0
Mladá Slovenka pokračuje v bodovom ťažení, pripisuje si ďalší bod na svoje konto.
4:0
Po preskúmaní rozhodcom ide o dobrú loptičku, Pohánková uzatvára svoje podanie esom! Vedie proti Amorimovej už 4:0.
40-0
Stále iba sedemnásťročná tenistka zvládla bekhendový úder na sieti a má nakročené k čistej hre.
30-0
Pohánková dokráčala k zisku bodu po zakončení do ľavej časti dvorca.
15-0
Loptička končí v sieti, čo znamená pokračovanie bodového ťaženia slovenskej reprezentantky.
3:0
Pohánková využíva hneď prvý z troch ponúknutých brejkbolov a vedie už 3:0!
40-0
Tretia dvojchyba Amorimovej, celkovo druhá v rámci tohto gemu prináša hneď tri brejkboly pre slovenskú hráčku.
30-0
Dalšia nepresnosť zo strany Amorimová, ktorej pribúda na svoje konto ďalšia nevynútená chyba.
15-0
Sledovali sme druhú dvojchybu od portugalskej reprezentantky.
2:0
Amorimová posiela úder iba za zadnú čiaru, čo znamená potvrdenie brejku slovenskej tenistky. Výborný úvod v podaní Pohánkovej, ktorá vedie 2:0 v rámci úvodného setu.
40-30
Amorimová uspela na sieti a úspešne smečuje do voľného priestoru.
40-15
Víťazný úder zo strany Pohánkovej, ktorá poslala pomerne vysokú loptičku do svojej pravej strany.
30-15
Zatiaľ príliš často sledujeme úder iba do siete, čo nám znova predviedla reprezentantka Portugalska.
15-15
Tentokrát smeruje úder Pohánkovej iba do siete. Bod pre jej súperku.
15-0
Loptička končí v aute, bod pre slovneskú tenistku.
1:0
Čistá hra v podaní slovenskej reprezentantky zakončuje prvý gem, chystať sa pôjde na potvrdenie brejku cez svoje podanie.
40-0
Po skvelom riterne do pravej časti dvorca si Pohánková vybojovala tri brejkboly!
30-0
Hneď v úvode prichádza prvá dvojchyba pre Amorimovú.
15-0
Po odvrátení cez ritern končí loptička v sieti. Bod pre Slovensko.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní stretnutia na Billie Jean King Cup, keď sa v rámci zápasu o umiestnenie postará Slovensko proti Portugalsku. O prvú ženskú dvojhru sa pritom postará Mia Pohánková a Gabriela Amorimová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:05.