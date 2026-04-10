ONLINE: Rebecca Šramková - Madalena Matiasová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2026 LIVE

Rebecca Šramková - Madalena Matiasová dnes druhú prvú dvojhru záverečného stretnutia Slovensko - Portugalsko na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026.
Billie Jean King Cup Semifinále 2026
10.04.2026 o 14:01
2. kolo
Šramková
1:0
(6:1, 2:1)
Prebiehajúci
Matias
A-40
Tentokrát prichádza brejkbol pre slovenskú jednotku, keď sa jej súperka previnila nepresnou loptičkou.
40-40
Matiasová ale kazí úderom do siete, je tu ďalšia výhoda.
40-A
Prichádza výhoda pre domácu reprezentantku.
40-40
Matiasová však vyťahuje víťazný úder, po ktorom dostáva hru na zhodu.
40-30
Loptičku ale posiela do siete podávajúca Matiasová, čo znamená brejkbol pre Šramkovú!
30-30
Dostávame sa na vyrovnaný stav po tridsať.
30-15
Šramková zaútočila na sieť, odkiaľ zaznamenáva zisk bodu.
15-15
Sériu úderov zvládla lepšie mladá Portugalčanka, ktorá ťaží z nevynútenej chyby protihráčky.
15-0
Bolo to tesné, Šramková ale napokon nasmerovala loptičku do voľného priestoru.
2:1
Slovenka kazí iba s úderom do siete a Matiasová využíva brejkbol, po ktorom znižuje na 1:2 a pôjde podávať.
15-40
Brejkboly aj napokon prichádzajú! Matiasová má veľkú šancu zareagovať na stratené podanie.
15-30
Matiasová sa priblížila k zisku možných brejkbolov.
15-15
Dostávame sa na vyrovnaný stav po pätnásť.
15-0
Portugalská reprezentantka to prehnala s razantnosťou, loptička končí za zadnou čiarou.
2:0
Šramková ale druhý brejkbol už využíva a vedie 2:0 v rámci druhej sady.
40-15
Prvý brejkbol odvrátený, keď slovenská tenistka zahrala ritern iba za zadnú čiaru.
40-0
Matiasová nedokázala dobehnúť skrátenú loptičku a Šramková má k dispozícii tri brejkboly.
30-0
Víťazný úder zo strany Šramkovej, ktorá si pripisuje ďalší zisk bodu.
15-0
Opäť začína úspešne slovenská jednotka.
1:0
Loptička končí za zadnou čiarou, Šramková otvára druhú sadu získaným gemom.
40-15
Úspešný smeč slovenskej reprezentantky jej prináša zisk dvoch gembolov.
30-15
Šramková sa snažila poslal forhend po pravej čiare, loptička ale skončila v aute.
30-0
Ritern Matiasovej je odvrátený iba za zadnú čiaru. Ďalší bod pre jej súperku.
15-0
Šramková odštartovala druhú sady presnými a razantnými údermi.
6:1
Bolo to tesné, loptička ale skončila za zadnou čiarou, čo znamená zisk úvodného setu 6:1 pre Šramkovú!
40-15
Matiasová posiela úder iba do siete a ponúka svojej súperke možnosť dvoch setbolov!
30-15
Šramková sa snažila zaútočiť cez bekhendový úder, ktorý však končí v aute.
30-0
Po odvrátenom riterne posiela Matiasová úder iba do siete. Bod pre Šramkovú.
15-0
Loptička pristála za zadnou čiarou, previnila sa domáca reprezentantka.
5:1
Čistá hra v podaní Šramkovej, sledovať budeme Matiasovú a jej podávanie na udržanie sa v prvom sete.
40-0
Sú tu tri gemboly, keď ritern Matiasovej skončil v aute.
30-0
Ďalší bod pre slovenskú reprezentantku.
15-0
Svoje podanie začína Šramková úspešným bodom.
4:1
Šramková už druhú možnosť využíva a vedie 4:1, pričom po krátkej prestávke pôjde podávať.
A-40
Prichádza ďalší brejkbol pre slovenskú reprezentantku!
40-40
Tento úder bol ale od Slovenky pridlhý, prichádza zhoda.
40-30
Dôležitú výmenu zvládla lepšie Šramková, ktorá si vybojovala brejkbol.
30-30
Šramková dokráčala k víťaznému úderu, pričom dostáva stav hry po tridsať.
15-30
Prvý bod si aktuálnom geme pripisuje aj slovenská reprezentantka, keď sa jej súperka previnila nepresnou loptičkou.
0-30
Vynikajúci víťazný úder po čiare v podaní Matiasovej!
0-15
Tentokrát posiela úder do siete slovenská jednotka.
3:1
Výmena sa končí úderom do siete zo strany Matiasovej, slovenská reprezentantka tak vedie 3:1.
40-15
Šramková je loptičku od potvrdenia brejku, keď má k dispozícii dva gemboly.
30-15
Razantný servis Šramkovej už súperka nedokázala odvrátiť na druhú polovicu.
15-15
Máme tu stav po pätnásť.
15-0
Šramková štartuje svoje podanie ziskom bodu.
2:1
Dvojchyba Matiasovej končí gem, pričom Šramková po využitom brejkbole vedie 2:1 a chystá sa podávať.
40-0
Na rad prichádzajú tri brejkboly pre slovenskú reprezentantku.
30-0
Matiasová pretiahla úder tesne za zadnú čiaru, boduje znova Šramková.
15-0
Šramková odštartovala skrátenie hry, ktoré si postrážila aj po odvrátenej loptičke.
1:1
Loptička končí za čiarou a Šramková po odvrátení brejkboli otočila vývoj gemu vo svoj prospech. Vyrovnáva tak na 1:1.
A-40
Výhodu si však vybojovala práve podávajúca slovenská reprezentantka.
40-40
Po riterne ale končí loptička v aute, máme tu zhodu.
30-40
Prichádza brejkbol pre sedemnásťročnú Matiasovú!
30-30
Zvládnutá ofenzíva prináša bod slovenskej jednotke.
15-30
Šramková ale reaguje úspešným ziskom bodu.
0-30
Matiasová dokráčala k víťaznému úderu na zadnú čiaru a je blízko k možnosti brejkbolom.
0-15
Ďalší bod ide na stranu domácej reprezentantky, hoci je už na podaní Šramková.
0:1
Šramková zahrala úder do pravej strany, loptička ale končí v aute. Matiasová tak vedie po úspešnom podaní 1:0.
30-40
Bola to však nepresnosť iba zo strany Šramkovej, ktorá súperke poskytla gembol.
30-30
Loptička končí v sieti, čo znamená stav po tridsať. Dôležitá výmena pred nami hneď na úvod zápasu.
15-30
Matiasová rozhodla výmenu zobrať na seba a zahrala kraťas, ktorý už súperka nestihla dobehnúť.
15-15
Vzápätí ale prichádza prvá dvojchyba v zápase, robí ju Matiasová.
0-15
Prvý bod ide na stranu debutujúcej sedemnásťročnej hráčky.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní stretnutia na Billie Jean King Cup, keď sa v rámci zápasu o umiestnenie stretne Slovensko proti Portugalsku. O druhú ženskú dvojhru sa postará Rebecca Šramková a Madalena Matiasová.
Slovensko sa po úvodnej dvojhre ujalo vedenia 1:0, keď sa o absolútnu dominanciu postarala Mia Pohánková, ktorá zdolala svoju mladú rovesníčku 6:0 a 6:0 za 37 minút.
