Nevládala udýchať dvojhru. Teraz Mihalíková exceluje vo štvorhre

Posledné dva roky som mala veľké zdravotné problémy ohľadom stravy. Veľa som schudla. Nevládala som poriadne. Do tohto obdobia prišiel koronavírus a s tým spojená prestávka. Práve preto som nehrávala toľko zápasov dvojhry, jednoducho som to fyzicky nezvládala. Začala som viac hrať štvorhru, lebo tam som to udýchala, a začalo sa mi dariť.

Už asi od augusta som pripravená aj na dvojhru. Preto nejdem ani do Austrálie, aby som sa dobre pripravila. V budúcej sezóne už budem hrať aj dvojhru aj štvorhru. Bude to teda náročná sezóna.

V minulosti som mala veľmi dobré výsledky aj vo dvojhre. Keď som teraz posledné mesiace hrávala dvojhru, mala som viaceré tesné súboje s hráčkami okolo 200. miesta. To je mojím cieľom, dostať sa vo dvojhre zatiaľ aspoň na takéto pozície. Vtedy by som už mohla hrávať na väčších turnajoch kvalifikáciu a zároveň by som tam chodila do hlavnej súťaže vo štvorhre.

Aké máte ciele vo štvorhre, kde ste sa veľmi posunuli dopredu?

Keďže nejdem do Austrálie, mojím cieľom je hrať na všetkých ostatných grandslamoch, to už nie je tak ďaleko. Zatiaľ si dávam za cieľ, aby som do konca roka bola v top 50. Nie je to nereálne, ale nie je to ani ľahké. Verím, že na toto mám, ale verím, že mám aj na viac.

Boli ste mimoriadne úspešná juniorka vo dvojhre aj vo štvorhre. Ale výraznejšie ste sa začali presadzovať medzi ženami až v tejto sezóne. Čo vás pribrzdilo?