V noci inkasoval tvrdý hit. Bude Slafkovský hrať v piatom zápase play-off?

Juraj Slafkovský. (Autor: SPORTNET - SEBASTIEN GERVAIS)
Sportnet|27. apr 2026 o 18:25
ShareTweet0

Slafkovský vynechal časť zápasu proti Tampe.

Hokejisti Montrealu podľahli vo štvrtom zápase prvého kola play-off Tampe Bay na domácom ľade 3:2.

Stav série je po štyroch zápasoch vyrovnaný 2:2.

Útočník Montrealu Juraj Slafkovský ani obranca Tampy Bay Erik Černák sa nezapísali do kanadského bodovania.

Slafkovský odohral 18 minút a 46 sekúnd. Bol tretím najvyťažovanejším útočníkom Canadiens. 

Dvakrát strelou ohrozil bránku Tampy a pripísal si aj dva hity.

V závere druhej tretiny, za stavu 2:0 pre Montreal, dostal tvrdý hit v strede klziska od obrancu Tampy Maxa Croziera, po ktorom odišiel do kabíny.

VIDEO: Tvrdý bodyček Coziera na Slafkovského

Slovenský útočník okamžite skončil na ľade. Po zákroku zamieril priamo do šatne, bol zjavne otrasený. Neskôr sa do zápasu ešte vrátil a v tretej tretine pokračoval ako člen prvého útoku.

Krátko po zákroku na Slafkovského Tampa otočila skóre. Najskôr znížil Jake Guentzel na 1:2 a v tretej tretine Brandon Hagel dvoma gólmi rozhodol o výhre Lightning. 

Hoci Slafkovský zápas dohral, po stretnutí nebolo jasné, v akom zdravotnom stave je. Určitú časť zápasu vynechal aj útočník Josh Anderson.

V pondelok podvečer tréner Canadiens Martin St. Louis informoval, že Slafkovský by mal zasiahnuť do piateho zápasu série.

Súvisiaci článok
„Nemám žiadne náznaky, že by nemali (Slafkovský a Anderson) byť k dispozícii," citoval St. Louisa zámorský reportér Eric Engels.

VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Tampa

Piaty duel je na programe v noci na štvrtok od 1:00 slovenského času v Tampe. 

Pavúk play-off NHL

NHL

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»V noci inkasoval tvrdý hit. Bude Slafkovský hrať v piatom zápase play-off?