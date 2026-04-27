V noci inkasoval tvrdý hit. Bude Slafkovský hrať v piatom zápase play-off?

Hokejisti Montrealu podľahli vo štvrtom zápase prvého kola play-off Tampe Bay na domácom ľade 3:2.
Stav série je po štyroch zápasoch vyrovnaný 2:2.
Útočník Montrealu Juraj Slafkovský ani obranca Tampy Bay Erik Černák sa nezapísali do kanadského bodovania.
Slafkovský odohral 18 minút a 46 sekúnd. Bol tretím najvyťažovanejším útočníkom Canadiens.
Dvakrát strelou ohrozil bránku Tampy a pripísal si aj dva hity.
V závere druhej tretiny, za stavu 2:0 pre Montreal, dostal tvrdý hit v strede klziska od obrancu Tampy Maxa Croziera, po ktorom odišiel do kabíny.
Slovenský útočník okamžite skončil na ľade. Po zákroku zamieril priamo do šatne, bol zjavne otrasený. Neskôr sa do zápasu ešte vrátil a v tretej tretine pokračoval ako člen prvého útoku.
Krátko po zákroku na Slafkovského Tampa otočila skóre. Najskôr znížil Jake Guentzel na 1:2 a v tretej tretine Brandon Hagel dvoma gólmi rozhodol o výhre Lightning.
Hoci Slafkovský zápas dohral, po stretnutí nebolo jasné, v akom zdravotnom stave je. Určitú časť zápasu vynechal aj útočník Josh Anderson.
V pondelok podvečer tréner Canadiens Martin St. Louis informoval, že Slafkovský by mal zasiahnuť do piateho zápasu série.
„Nemám žiadne náznaky, že by nemali (Slafkovský a Anderson) byť k dispozícii," citoval St. Louisa zámorský reportér Eric Engels.
Piaty duel je na programe v noci na štvrtok od 1:00 slovenského času v Tampe.