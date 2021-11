Slovenky po prehre plakali. Chýbalo nám šťastie, vraví Lipták

O to väčším prekvapením bolo, keď zverejnil nomináciu a v nej svietilo do súboja tímových dvojok meno Viktórie Kužmovej. Aktuálne až štvrtej najlepšej Slovenky.

"Mrzí ma to, ale očakávala som, že ak ju chcem poraziť, musím ísť na úplne dno síl. Veľmi dobre ju poznám, je to s ňou veľmi ťažké. Nemám takú agresívnu hru a ani finálny úder, ktorý by mi pomohol," hovorila po zápase sklamaná Schmiedlová.

"Nemám si až tak čo vyčítať, ale určite ma to bude mrzieť, bol to dôležitý zápas," dodala košická rodáčka.

S hodnotením súhlasil aj kapitán Matej Lipták. Aj podľa neho by zápas zlomilo, ak by Schmiedlová mala jeden výrazne silný úder. "Ak by Kaja mala jeden úder navyše, mohol to byť ten rozdielový," poznamenal.