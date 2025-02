Taliani by chceli nový grandslamový turnaj. Madridu núkajú pol miliardy, aby im prepustil termín

RÍM, BRATISLAVA. V tenise majú výsadné postavenie. Sú ako historické pamiatky, na ktorých tento šport stojí. Historicky najprestížnejšie turnaje približne od tridsiatych rokov minulého storočia získali prívlastok grandslamové. Dnes majú najdôležitejšie postavenie v kalendári.

Nie je však prekvapením, že do tejto elitnej spoločnosti by sa radi pridali niektoré ďalšie podujatia. Mohol by mať tenis aj piaty grandslam?