Alcaraz nepotešil fanúšikov o svojom zdravotnom stave: Veľmi ťažko sa mi oznamuje

Španielsky tenista Carlos Alcaraz nebude po odstúpení z turnaja v Barcelone hrať pre zranenie ani budúci týždeň v Madride.
Z antukového Masters v španielskej metropole sa v piatok odhlásil tiež Srb Novak Djokovič.
Druhý hráč svetového rebríčka Alcaraz odohral tento týždeň v Barcelone iba jeden zápas a pred duelom 2. kola proti Tomášovi Maháčovi z turnaja odstúpil.
Dôvodom bolo boľavé pravé zápästie, ktoré si nechal ošetrovať už vo víťaznom stretnutí proti Fínovi Ottovi Virtanenovi.
"Je to správa, ktorá sa mi veľmi ťažko oznamuje. Madrid je pre mňa domov, jedno z najdôležitejších miest v kalendári, a preto ma toľko bolí, že tu nebudem môcť hrať už druhý rok po sebe," uviedol na instagrame Alcaraz.
Vlani Madrid Open vynechal pre problémy so zadným stehenným svalom.
Sedemnásobný grandslamový šampión má zdravotné ťažkosti zhruba mesiac pred vrcholom antukovej sezóny, grandslamovým Roland Garros, kde vlani získal titul. Na začiatku mája sa ešte bude hrať antukový turnaj Masters v Ríme.