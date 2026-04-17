Ďalší fantastický výkon Molčana. Zdolal aj favorizovaného Kanaďana a je v semifinále

ATP Mníchov 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Alex Molčan (SR) - Denis Shapovalov (Kan.) 6:4, 6:4
Slovenský tenista Alex Molčan postúpil už do semifinále dvojhry na turnaji ATP 500 v Mníchove.
V pozícii kvalifikanta vyhral v piatkovom štvrťfinále nad Kanaďanom Denisom Shapovalovom v dvoch setoch 6:4 a 6:4. V boji o finále bude v sobotu jeho súperom druhý nasadený Američan Ben Shelton, ktorý vyradil Brazílčana Joaa Fonsecu 6:3, 3:6 a 6:3.
Pre 28-ročného Molčana to bude druhá semifinálová účasť na turnajoch kategórie ATP 500 v kariére.
V júli 2022 prehral v Hamburgu až v semifinále so Španielom Carlosom Alcarazom v dvoch setoch.
Na okruhu je v semifinále po takmer troch rokoch, naposledy sa mu to podarilo v bosnianskej Banja Luke v apríli 2023.
Priebeh zápasu
Molčan mal síce proti Shapovalovovi menej víťazných úderov, ale ťažil z trpezlivej hry a nevynútených chýb súpera.
O osude prvého setu rozhodol brejk slovenského hráča v piatej hre na 3:2 a Kanaďanovi potom neponúkol ani jednu možnosť, aby manko zmazal. Prvý set tak zverenec trénera Tibora Tótha vyhral 6:4.
Shapovalov pôsobil nervózne, mal slovnú výmenu s empajrovým rozhodcom i s turnajovým supervízorom a v druhom dejstve prišiel o svoj servis čistou hrou hneď v prvom geme.
Molčan viedol 3:1, ale v šiestej hre sa jeho súper dostal k vôbec prvým brejkbolom v dueli a hneď ten prvý po dvojchybe slovenského tenistu premenil na 3:3. Molčan však reagoval rebrejkom a náskok už z rúk nepustil.
Pri podaní Kanaďana za stavu 5:3 prvé dva mečbaly ešte nepremenil, v nasledujúcej hre ten tretí áno a v Mníchove tak uspel aj vo svojom piatom dueli.
„Je to neuveriteľné a som naozaj šťastný, že som už v semifinále. Na päťstovke som doteraz hral iba jedno semifinále v živote, takže pre mňa je to veľký moment. Pred turnajom tu v Mníchove som ani nemal istotu, že sa dostanem do pavúka.
Riskol som to, prišiel som sem a asi hrám dobre, keď som ešte stále tu,“ povedal po zápase pre nemeckú televíziu Sky Molčan, ktorý sa v onlajn rebríčku posunul už na 107. pozíciu.
Proti Shapovalovovi urobil iba deväť nevynútených chýb, kým jeho súper až 35. V boji o štvrté finále na okruhu ATP Tour v kariére ho čaká Shelton: „Bude to iný zápas, ale nemôžem úplne zmeniť svoju hru, potom by som to už nebol ja.
Ben parádne servuje, bude to nesmierne náročné, ale teším sa a uvidíme, ako to dopadne.“
V druhom semifinále v Mníchove sa stretnú Talian Flavio Cobolli a Alexander Zverev z Nemecka.