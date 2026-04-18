    Molčana zastavil až hráč z TOP 10. V Mníchove skončil v semifinále

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Sportnet, TASR|18. apr 2026 o 17:09
    Molčan prehral v dvoch setoch.

    ATP Mníchov 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Alex Molčan (SR) - Ben Shelton (USA-2) 3:6, 4:6

    Slovenský tenista Alex Molčan prehral v sobotňajšom semifinále na antukovom turnaji ATP v Mníchove s druhým nasadeným Američanom Benom Sheltonom 3:6, 4:6. Nepodarilo sa mu tak postúpiť prvýkrát v kariére do finále na podujatí kategórie 500.

    Dvadsaťosemročný Molčan sa v semifinále päťstovkového turnaja predstavil druhýkrát v kariére, v júli 2022 nestačil v Hamburgu na Carlosa Alcaraza.

    Medzi najlepšou štvorku na akomkoľvek turnaji ATP sa objavil po takmer troch rokoch, od semifinálovej prehry v Banja Luke v apríli 2023.

    Priebeh zápasu

    Slovenský daviscupový reprezentant sa v bavorskej metropole predstavil v hlavnej súťaži ako úspešný kvalifikant a aj s obhajcom finálovej účasti hral vyrovnanú partiu.

    Dostal sa aj k prvému brejkbalu v treťom geme, no nevyužil ho. Sheltonovi stačilo k zisku úvodného dejstva prelomiť súpera raz, a to v šiestej hre, keď využil štvrtý brejkbal.

    Američan ukázal, prečo je aktuálnou šestkou rebríčka ATP. V zápase pôsobil sebavedomo, veľmi kvalitne podával, pričom dokázal zbierať body aj po druhom servise.

    Molčan s ním dokázal držať krok, no aj v druhom sete si napokon raz neudržal podanie, za stavu 4:4, keď Shelton využil hneď prvý brejkbal.

    V následnej hre potom Američan duel dopodával do víťazného konca, keď premenil tretí mečbal.

    Duel bol v mnohom vyrovnaný, na víťazné údery 24:24, nevynútených chýb urobil Molčan viac iba o jedinú (22:21).

    Shelton sa vo finále stretne s Talianom Flaviom Cobollim. Štvrtý nasadený hráč vyradil jednotku podujatia, domáceho Alexandra Zvereva 6:3, 6:3. Hráča z top 5 rebríčka ATP pritom zdolal prvýkrát v kariére.

    Pavúk ATP Mníchov 2026

