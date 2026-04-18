Molčana zastavil až hráč z TOP 10. V Mníchove skončil v semifinále

ATP Mníchov 2026
Dvojhra - semifinále:
Alex Molčan (SR) - Ben Shelton (USA-2) 3:6, 4:6
Slovenský tenista Alex Molčan prehral v sobotňajšom semifinále na antukovom turnaji ATP v Mníchove s druhým nasadeným Američanom Benom Sheltonom 3:6, 4:6. Nepodarilo sa mu tak postúpiť prvýkrát v kariére do finále na podujatí kategórie 500.
Dvadsaťosemročný Molčan sa v semifinále päťstovkového turnaja predstavil druhýkrát v kariére, v júli 2022 nestačil v Hamburgu na Carlosa Alcaraza.
Medzi najlepšou štvorku na akomkoľvek turnaji ATP sa objavil po takmer troch rokoch, od semifinálovej prehry v Banja Luke v apríli 2023.
Priebeh zápasu
Slovenský daviscupový reprezentant sa v bavorskej metropole predstavil v hlavnej súťaži ako úspešný kvalifikant a aj s obhajcom finálovej účasti hral vyrovnanú partiu.
Dostal sa aj k prvému brejkbalu v treťom geme, no nevyužil ho. Sheltonovi stačilo k zisku úvodného dejstva prelomiť súpera raz, a to v šiestej hre, keď využil štvrtý brejkbal.
Američan ukázal, prečo je aktuálnou šestkou rebríčka ATP. V zápase pôsobil sebavedomo, veľmi kvalitne podával, pričom dokázal zbierať body aj po druhom servise.
Molčan s ním dokázal držať krok, no aj v druhom sete si napokon raz neudržal podanie, za stavu 4:4, keď Shelton využil hneď prvý brejkbal.
V následnej hre potom Američan duel dopodával do víťazného konca, keď premenil tretí mečbal.
Duel bol v mnohom vyrovnaný, na víťazné údery 24:24, nevynútených chýb urobil Molčan viac iba o jedinú (22:21).
Shelton sa vo finále stretne s Talianom Flaviom Cobollim. Štvrtý nasadený hráč vyradil jednotku podujatia, domáceho Alexandra Zvereva 6:3, 6:3. Hráča z top 5 rebríčka ATP pritom zdolal prvýkrát v kariére.