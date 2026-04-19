VIDEO: Minnesota vstúpila do play-off suverénne, Dallas domáci zápas nezvládol

Hokejisti Minnesoty zvíťazili v úvodnom zápase 1. kola play-off zámorskej NHL na ľade Dallasu 6:1. Vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie sa ujali vedenia 1:0.
Matt Boldy a Joel Eriksson Ek prispeli k triumfu Wild dvoma gólmi a asistenciou. Philadelphia uspela v prvom dueli štvrťfinále Východnej konferencie na štadióne Pittsburghu 3:2, o triumfe Flyers rozhodol Travis Sanheim.
Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play-off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0.
O oba góly najlepšieho tímu Východnej konferencie po základnej časti sa postarali hráči druhého útoku, v 23. minúte Logan Stankoven a v 48. minúte Taylor Hall.
Brankár Frederik Andersen si pripísal čisté konto, keď vykryl všetkých 22 striel Senators, ktorí sa dostali do vyraďovačky z pozície druhej voľnej karty.
NHL - 1. kolo play-off:
Carolina – Ottawa 2:0
/stav série: 1:0/
Pittsburgh - Philadelphia 2:3
/stav série: 0:1/
Dallas - Minnesota 1:6
/stav série: 0:1/