VIDEO: Minnesota vstúpila do play-off suverénne, Dallas domáci zápas nezvládol

Fotografia zo zápasu Dallas - Minnesota (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|19. apr 2026 o 07:05
Zvíťazili aj Carolina a Philadelphia.

Hokejisti Minnesoty zvíťazili v úvodnom zápase 1. kola play-off zámorskej NHL na ľade Dallasu 6:1. Vo štvrťfinálovej sérii Západnej konferencie sa ujali vedenia 1:0.

Matt Boldy a Joel Eriksson Ek prispeli k triumfu Wild dvoma gólmi a asistenciou. Philadelphia uspela v prvom dueli štvrťfinále Východnej konferencie na štadióne Pittsburghu 3:2, o triumfe Flyers rozhodol Travis Sanheim.

Hráči Caroliny zvíťazili v úvodnom stretnutí play-off sezóny 2025/26 v sobotu nad Ottawou 2:0.

O oba góly najlepšieho tímu Východnej konferencie po základnej časti sa postarali hráči druhého útoku, v 23. minúte Logan Stankoven a v 48. minúte Taylor Hall.

Brankár Frederik Andersen si pripísal čisté konto, keď vykryl všetkých 22 striel Senators, ktorí sa dostali do vyraďovačky z pozície druhej voľnej karty.

﻿NHL - 1. kolo play-off:

Carolina – Ottawa 2:0

/stav série: 1:0/

Pittsburgh - Philadelphia 2:3

/stav série: 0:1/

Dallas - Minnesota 1:6

/stav série: 0:1/

